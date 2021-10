Manauara chora no Hemoam por não ganhar ingresso para jogo do Brasil

Manauara foi aos prantos e apelou até ao governador do Amazonas, por não ter conseguido um ingresso | Foto: Amazonas Atual

Manaus – “Senhor governador, olhe por nós”, foram com essas palavras e, visivelmente, arrasado, que o autônomo Júnior Santos, 24 anos, apelou para o governador do Amazonas, Wilson Lima, quando descobriu que não conseguiria um ingresso, no Hemoam, para assistir ao jogo Brasil contra Uruguai, que ocorre na Arena da Amazônia, na noite desta quinta – feira (14).

Tudo começou quando o governador fez uma publicação nas redes sociais, na noite de quarta – feira (13), avisando de que as primeiras 300 pessoas que fossem doar sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) ganhariam um ingresso para a partida.

Muitos manauaras amanheceram na porta da Fundação e reclamaram quando não havia mais entradas disponíveis, devido ao tamanho da fila passar da quantidade de ingressos.

“Eu perdi uma entrevista de emprego só para estar aqui! Quando cheguei não tina mais ingresso”, disse aos prantos, quando entrevistado pelo site Amazonas Atual.

Desespero

Com isso, foi quando Júnior resolveu fazer um apelo, emocionado, ao governador Wilson Lima.

“Eu quero reivindicar ao senhor governador do Estado, Wilson Lima, para liberar mais ingresso para o povo. Porque o povo fica se matando no sol, perde entrevista de emprego, perde os compromissos para estar aqui, quando chega não tem ninguém. Senhor governador, olhe por nós, por favor. Meu sonho era estar na Arena, vendo aqueles jogadores que sempre eu vejo pela televisão", disse aos prantos.

E o emprego?

Ao ser questionado pela repórter do site sobre o que teria perdido para estar na fila de doação de sangue do Hemoam, na tentativa de conseguir um ingresso, o autônomo disse que seria entrevistado, hoje, para uma vaga de trabalho.

“Uma entrevista em um escritório financeiro. Eu cheguei às 8h e pouco. Aí o pessoal disse que não tinha mais ingresso”, finaliza.





