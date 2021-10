Com vacina premiada, Hemoam bate meta em doação de sangue

A iniciativa de distribuir ingressos do jogo da seleção para doadores de sangue foi lançada na véspera desta quinta-feira pelo governador Wilson Lima. | Foto: Secom

Manaus - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) atendeu em menos de quatro horas 300 candidatos à doação de sangue, por meio da campanha “Vacina Premiada”, do Governo do Estado. A campanha iniciou às 8h desta quinta-feira (14) e encerrou ao meio dia quando todos os ingressos para a disputa Brasil x Uruguai esgotaram.

“A campanha foi um sucesso de público e ajudou substancialmente a melhorar nosso estoque de sangue, que até o dia anterior, estava em níveis críticos para a maioria dos tipos sanguíneos”, comentou Socorro Sampaio, médica hematologista e diretora-presidente do Hemoam. Ela informou que esse resultado é o que o Hemoam arrecada normalmente em 10h de campanha.

Para participar, os primeiros 300 candidatos à doação passaram pelo procedimento padrão de cadastro, triagem e coleta de sangue, ao final do procedimento, os candidatos receberam ingresso para assistir a disputa que acontece às 20h do mesmo dia.

Os ingressos do jogo são remanescentes da campanha Vacina Premiada, os quais não foram retirados pelos ganhadores do sorteio. Para receber o ingresso os doadores precisaram comprovar que estavam com o esquema vacinal completo contra a Covid-19.

A mobilização dos participantes começou ainda na madrugada de quinta, com a formação de uma fila extensa. Para conter o público, foram distribuídas senhas para os 300 primeiros. Os candidatos que não puderam doar por estarem inaptos, receberam o ingresso mediante comprometimento com o agendamento de uma doação.

