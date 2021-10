Vídeo: adolescente é atropelada por ônibus em rua de Manaus; veja

Com o impacto, a menina cai e bate a cabeça na calçada | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Uma adolescente de 16 anos foi atropelada por um ônibus ao tentar atravessar uma rua no Monte Sinai, zona Norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira (15).

Após o acidente, ela foi levada a uma unidade de saúde e não há maiores informações sobre seu estado de saúde.

Um vídeo de uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, e mostrou que a menina ia atravessar a rua.

Ela pisa na rua e percebe que o transporte coletivo estava próximo demais, tenta retornar, no entanto, não consegue e é atingida pelo ônibus.

Com o impacto, a menina cai e bate a cabeça na calçada. O motorista do ônibus parou o veículo e se manteve no local para prestar esclarecimentos.

De acordo com informações, a menina havia dito para família que iria para a aula. Porém, não há aula hoje, pois é Dia dos Professores . Após a alta da jovem, familiares vão questionar porque ela estava indo para escola.





Atropelamentos em Manaus

Um vídeo surpreendente ganhou as redes sociais no mês de setembro. Uma criança do sexo masculino foi atropelada na avenida Rio Negro, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. O carro envolvido no acidente pertence ao Lar Batista Janell Doyle. O acidente foi filmado por câmeras de segurança.

Conforme nota emitida pela entidade, a criança correu sozinha em direção a via, surpreendendo o veículo em movimento. A região do acidente não possui faixa de pedestre, sinalização ou lombada, o que coloca em risco o tráfego de estudantes.

