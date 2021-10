Centro de Manaus: do glamour aos problemas urbanos atuais

Economia e arquitetura do bairro viveram auge durante o ciclo da borracha | Foto: Reprodução/Iphan

MANAUS (AM) - Já houve um tempo em que morar no Centro de Manaus, Zona Sul, era sinônimo de conforto e bem-estar. Hoje, entretanto, a região histórica da cidade vive entre a sombra da criminalidade, a movimentação do comércio e o abandono de prédios e casarões históricos.

Segundo a historiadora Angra Bentes, até a segunda metade do século XIX, a urbanização pouco tinha avançado na capital do Amazonas. No entanto, o cenário começou a mudar com o início do ciclo da borracha.

"Até então, a capital tinha vivido a maior parte de sua história com uma urbanização muito precária. Foi a partir do ciclo da borracha, que tivemos, de fato, um período de grande apogeu econômico e social, de remodelação da cidade, especialmente sob a gestão do governador Eduardo Ribeiro. E o Centro foi, sem dúvidas, a região da cidade que mais passou por esse processo de reconstrução da infraestrutura da área urbana de Manaus", explica Angra.

A borracha se demonstraria uma benção para o centro histórico da capital, mas não duraria muito tempo. No ano de 1877, foram roubadas e contrabandeadas para a Inglaterra, mais de 70 mil sementes de seringueira do estado do Pará, configurando um caso típico de biopirataria.

" Essas sementes roubadas, foram plantadas na Ásia e a partir do ano de 1910 começaram a produzir e dar frutos, literalmente. Com isso, os custos relacionados com a exportação brasileira tiveram uma baixa significativa. O mercado mundial da borracha teve a integração de empresas inglesas e holandesas " , comenta Angra.

A historiadora afirma que as empresas da Holanda e da Inglaterra tiverem êxito em lançar uma produção em grande escala e com valores atrativos, o que desencadeou na crise do ciclo da borracha na Amazônia, que refletiria na decadência da economia manauara, e consequentemente, no fim das obras que davam glamour ao Centro da cidade.

Em 2012, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tombou o centro histórico de Manaus, área que abrange a orla do rio Negro e o entorno do Teatro Amazonas e ainda mantém os aspectos simbólicos e densos de realizações artístico-construtivas.

Casarões abandonados assombram a história do Centro | Foto: AET

Segundo o instituto, a decisão foi tomada porque a área apresenta uma fração urbana formada por edificações do período áureo da borracha, mesclada a edifícios modernos e representa um dos maiores testemunhos de uma fase econômica ímpar no Brasil, quando a exploração do látex proporcionou o incremento da industrialização em escala mundial.

Até o início dos anos 90, a concentração de comércio era monopolizada pelo Centro da capital, que ganhou força após a criação do Polo Industrial de Manaus. No entanto, após o surgimento de shopping centers e do crescimento de outros importantes polos comerciais, em bairros como a Compensa e da Zona Leste, por exemplo.

Mesmo com essas mudanças no espaço urbano manauara, o Centro Histórico da capital se mantém como uma importante ferramenta propulsora da economia local, com dezenas de lojas e empresas espalhadas pelas suas ruas e conta com grande movimentação de consumidores, empresários e comerciantes.

Uma vida inteira morando no Centro

Para o EM TEMPO , a assistente administrativo Mourine Hipólito, de 25 anos, conta que mora no Centro desde a infância e que não pensa em sair da região tão cedo.

Mourine afirma que o Teatro Amazonas é o seu lugar preferido da cidade | Foto: Divulgação

" Adoro andar por aqui, principalmente pela área do Teatro Amazonas, porque lembro muito da minha infância, das vezes que vinha brincar com os meus primos. É claro que tudo é melhor quando a gente a criança, tudo é diversão, mas quando crescemos adquirimos consciência do lugar que vivemos, e infelizmente, o quadro atual não é muito animador " , relata Mourine.

"Infelizmente, hoje o centro de Manaus é um lugar muito perigoso, assim como o resto da cidade, o que é uma pena, porque ouço da minha mãe, que também passou a juventude por aqui, que as coisas eram bem mais tranquilas, em termos de violência e do trânsito também", concluiu a assistente administrativo.

'Perto de tudo'

Mesmo com a desconcentração do comércio, que migrou para outras regiões da cidade, morar no Centro ainda é sinônimo de estar próximo a "tudo". A estudante de direito Gisele França, de 28 anos, escolheu viver no bairro por conta da proximidade do trabalho.

"Como eu moro na avenida Joaquim Nabuco e trabalho na [rua] Costa Azevedo, tenho o privilégio de poder ir andando ao trabalho, sem ter de enfrentar esse trânsito caótico de Manaus. No entanto, eu como moradora do bairro, posso dizer com mais propriedade e confirmar aquilo que a maioria das pessoas tem em mente, que hoje muitos lugares do Centro estão completamente abandonados, como toda aquela região da Praça do Remédio, por exemplo, o que é muito triste", diz Gisele.

A jovem Gisele vai à pé ao trabalho | Foto: Divulgação

Em setembro, uma reportagem produzida pelo EM TEMPO percorreu a área próxima à Feira da Manaus Moderna e flagrou um grupo de ao menos cinco pessoas consumindo drogas na calçada. Eles improvisavam uma lata de cerveja vazia como um cachimbo. A cena ocorreu a poucos metros da feira e do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e segundo trabalhadores da área, essa é a crua realidade daquela região da cidade.

A jovem também destaca o abandono de prédios e casarões históricos. "Quando a gente vê um prédio histórico restaurado, percebemos a lindeza que essa cidade é, mas que muitos de nós, principalmente da nova geração, não dá tanto valor assim, precisamos mudar isso", comentou.

