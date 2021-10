UBS N39 é revitalizada e entregue à população no Francisca Mendes

O horário de atendimento é de 7h as 16h30. | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - A Unidade Básica de Saúde (UBS) N39, localizada no conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, foi reinaugurada na terça-feira (19) e entregue à população. O horário de atendimento é de 7h as 16h30.

A revitalização faz parte do projeto anunciado pela gestão municipal de elevar os índices de atendimento na capital amazonense de Atenção Primária em Saúde.

" É um trabalho contínuo de melhoramento das estruturas físicas, de pessoal e na questão salarial também. Temos que abastecer as unidades com medicamentos. Tudo isso faz parte do programa de reestruturação da saúde para prestarmos um melhor serviço para a população da cidade de Manaus. Isso não acontece do dia para noite, isso é um processo. Estamos trabalhando dentro desse processo que estabelecemos para que possamos avançar, a cada dia, na melhoria do atendimento da saúde básica em Manaus. " David Almeida, prefeito de Manaus

Participaram da ação a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, e o subsecretário da pasta, Nagib Salem.

A UBS N39 atende moradores do conjunto Francisca Mendes, Oswaldo Frota e do Nova Cidade. No local, a prefeitura oferece também os serviços de vacinação, farmácia, entre outros.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, a reestruturação da atenção básica de saúde de Manaus passa por uma mudança de filosofia que também abrange a qualificação dos profissionais da saúde e valorização com salários justos.

" Melhorar as estruturas físicas é um dos pontos que estamos trabalhando para aperfeiçoar o sistema de saúde. Com isso, já fizemos também o chamamento para o concurso público. Temos uma defasagem de pessoal que precisamos corrigir contratando mais de 2 mil profissionais entre médicos, enfermeiros e odontólogos, porque não adianta termos a estrutura física e não termos a estrutura de profissionais. " David Almeida, prefeito de Manaus

David Almeida ressaltou que todo o planejamento para melhorar a estrutura de saúde está sendo feito na capital.

" Tudo agregado ao que a secretária Shádia Fraxe está fazendo na Semsa, para melhorarmos o atendimento nas UBSs do município. Essa que estamos entregando é a 10ª unidade que reformamos, de um total de 60 que iremos revitalizar, além das 20 UBSs porte 4 que vamos construir. Temos só nove meses de mandato e mensalmente, anualmente, vamos corrigir todos esses problemas que herdamos para que possamos oferecer um serviço de qualidade para a população. " David Almeida, prefeito de Manaus

