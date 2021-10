Por conta de buracos, rua do Parque Riachuelo recebe massa asfáltica

O pacote de “Obras de Verão” ainda vai revitalizar, pelo menos, mais 5 ruas no Parque Riachuelo. | Foto: Divulgação / Seminf

Manaus (AM) - A rua Xapuri, no bairro Parque Riachuelo, Zona Norte de Manaus, recebeu aproximadamente 130 toneladas de massa asfáltica, solucionando os problemas de buracos na via. Os trabalhos foram realizados na manhã de terça-feira (20).

As obras fazem parte do pacote de “Obras de Verão”, lançado pelo prefeito David Almeida, que integra o programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus, o “Mais Manaus” que vai promover ações de revitalização asfáltica em mais de 10 mil ruas da capital amazonense, além de recuperação de meios-fios, calçadas e sarjetas.

De acordo com o engenheiro da Seminf Raidel Pereira, responsável pela fiscalização do serviço, as obras acontecem em vias que estavam totalmente intrafegáveis, que causavam transtornos e colocavam em risco a população que transitava pela área.

" A rua Xapori é uma importante via, porque interliga várias comunidades do Parque Riachuelo. Temos um cronograma que vai se estender por alguns dias no bairro. A determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, é para que façamos um trabalho de qualidade nas vias da cidade de Manaus. " Raidel Pereira, engenheiro da Seminf

A Prefeitura de Manaus executa ainda serviços de recapeamento asfáltico nos 600 metros de extensão da rua Praia da Ponta Negra, onde 50 toneladas de massa asfáltica estão sendo usadas.

O pacote de “Obras de Verão” da Prefeitura de Manaus ainda vai revitalizar, pelo menos, mais 5 ruas no Parque Riachuelo.



