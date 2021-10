Zona Norte de Manaus ganha primeira escola do Cetam para 9 mil alunos

| Foto: Divulgação

Manaus(AM) - O governador Wilson Lima inaugura, nesta quarta-feira (20), a maior e mais moderna escola do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), a primeira unidade de educação profissional pública da zona norte de Manaus, área mais populosa da capital. A nova escola tem capacidade para atender 9 mil alunos por ano, sendo 2.250 a cada trimestre, com a oferta de cursos gratuitos.

Com investimentos de R$ 10.423.543,35, a nova unidade do Cetam tem 3.555,12 m² de área construída, com seis salas de aula, 16 laboratórios, biblioteca, auditório para mais de 100 pessoas e estacionamento coberto. Localizada no conjunto Galileia, bairro Nova Cidade, a escola iniciará as aulas na próxima segunda-feira (25/10) com mais de 2 mil alunos em 43 cursos, na modalidade presencial, em diversas áreas.

A implantação do Cetam Galileia segue a política definida pelo governador Wilson Lima para ampliação e diversificação da educação profissional no Amazonas, com o objetivo de melhorar a qualificação dos trabalhadores para o mercado de trabalho e também incentivar o empreendedorismo.

Desde 2019, a atual gestão já ofertou 272.978 vagas em cursos de qualificação profissional, cursos técnicos e especializações técnicas por meio do Cetam, na capital e interior. Ao todo, foram 411 cursos em diferentes áreas, nas modalidades presencial, remota e a distância.

Diferencial

Modernidade e inovação fazem parte da concepção da nova escola. Cada espaço foi projetado inspirado no conteúdo pedagógico que será ofertado, com o uso de grafismos que transmitem sensação de tranquilidade a alunos e instrutores.

O Cetam Galileia apresenta novidades a seus alunos desde a entrada. Logo no hall foi instalado um Espaço Kids, para atender os pais que precisarem fazer uso da biblioteca, cujo ambiente foi projetado para tornar a experiência da leitura ainda mais agradável.

De acordo com o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, a ideia para a nova unidade foi criar um complexo pedagógico inovador, não somente no oferecimento dos cursos, mas também no espaço físico, mais aconchegante e acolhedor. “Decidimos fugir do tradicional e inovar não somente no aspecto pedagógico, mas também no conceito arquitetônico das unidades de ensino”, destacou.

Estrutura

O Cetam Galileia conta com 16 laboratórios divididos em esmalteria, podologia, culinária, embelezamento, estética, informática, massoterapia, produção cultural e produção de vestuário.

Já no próximo dia 25 de outubro, os mais de 2 mil primeiros alunos da nova unidade vão participar das aulas em cursos diversos, com destaque para Informática Básica e Avançada; Artes com pintura em tecido; Confecção de enfeites natalinos; Iniciação a corte e costura; Libras; Marketing digital nas mídias sociais; Depilação; Agente de portaria e Atendente de farmácia.

Trilha sonora pedagógica

Além das inovações conceituais, os espaços do Cetam Galileia também contam com músicas temáticas. Ao todo, foram feitas cinco composições, uma para cada espaço pedagógico: artesanato, cozinha, corte e costura, informática e estética. As composições são do músico Eberth Lucas Vasconcelos de Santana. “A ideia sempre foi proporcionar algo imersivo. Então, para cada ambiente, pensei em algo que completasse sonoramente a estética daquela sala”, explicou o artista.

“Para a cozinha, por exemplo, temos algo com referências de vários estilos. O jazz, o pop e o blues conversam entre si e representam essa riqueza de ingredientes da gastronomia”, ressaltou, completando que, para a trilha da sala da informática, a imersão foi a principal prioridade. Lucas criou uma trilha futurista, com sintetizadores e acordes suaves, misturando os instrumentos clássicos com um toque de tecnologia de teclados sintetizadores. “Todas as músicas seguem essa forma de trilha, que funciona e é feita especialmente para cada ambiente”, detalhou.

Design inovador

A identidade visual dos espaços do Cetam Galileia foi idealizada pela designer Duda Prestes, que se inspirou nos aspectos visuais brasileiros e amazônicos, principalmente a fauna e flora da região. “Em diversos espaços tentei colocar elementos abstratos que representassem a natureza. Além disso, quis trazer para cada local uma atmosfera moderna e intensa”, explicou.

Segundo a artista, a criação mistura minimalismo e modernismo, com uma grande característica do abstrato que abrange também os dois movimentos. “Figuras curvas e sólidas, com jogos de formas e cores vibrantes são marcantes em minhas ilustrações que estão presentes na escola”, ressaltou.

“Minhas maiores referências artísticas são artistas como Matisse, Tarsila do Amaral, Lígia Clark e uma forte influência do movimento Bauhaus e do Construtivismo Russo. Tem um pouco de cada conceito nas artes da unidade educacional”, destacou. Em cada sala foram criadas atmosferas diferentes. “Estudei elementos visuais para melhor vincular aos cursos sem sair da identidade visual desenvolvida para escola. E isso fez com que cada sala tivesse uma expressão visual única”.

*Com informações da assessoria

