Manaus Moderna recebe ação de reordenamento durante a madrugada

MANAUS (AM)- Na madrugada desta quarta-feira (20), Prefeitura de Manaus, por meio da atuação de diversas secretarias municipais e parceria com o governo do Estado, deu início à operação “Orla + Segura”, na área da Manaus Moderna, no Centro.

A ação teve o objetivo de combater o comércio irregular, identificar pessoas que precisam de assistência social, reduzir a criminalidade e promover a revitalização da área.

Nas ruas Barão de São Domingos, Lourenço da Silva Braga, dos Barés e Leovegildo Coelho (praça dos Remédios), além das frentes das feiras Manaus Moderna e da Banana, foram retiradas barracas, estruturas metálicas, lonas e outras armações utilizadas para a venda de produtos diversos.

A operação continuará sendo realizada pelos próximos meses de forma a garantir que o espaço se torne um local seguro e atrativo para a população e o turismo.



" Essa ação integrada visa resgatar a ordem nessa área, reduzir a criminalidade e, consequentemente, trazer de volta as famílias que estavam acostumadas a frequentar as feiras e o entorno desses locais. O mercado Adolpho Lisboa é um dos cartões postais de Manaus e, com essa atuação, as pessoas poderão acessar melhor e com mais tranquilidade todos esses espaços " Renato Júnior, secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc)

A ação de reordenamento transcorreu de forma tranquila. Servidores da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) participaram da ação identificando e cadastrando pessoas em situação de rua ou que estavam usando a via como estratégia de sobrevivência. Pelo menos 15 pessoas foram identificadas.

A intervenção envolveu 350 agentes públicos da Semacc, Casa Militar, Semasc, Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), Limpeza Pública (Semulsp), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), além das Polícias Militar e Civil e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

