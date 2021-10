Hemoam convoca classificados em Seleção para entrega de documentos

No site do Hemoam também estão disponíveis orientações sobre quais documentos e declarações deverão ser apresentadas | Foto: Divulgação/Hemoam

MANAUS (AM)- A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) divulgou, na tarde de segunda-feira (19), o calendário para o comparecimento e entrega de documentos de quem passou no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da instituição.

Os classificados deverão apresentar documentação e exames admissionais a partir da sexta-feira (22), na sede da instituição, localizada na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, zona Oeste.

Cronograma de entrega





O atendimento presencial para entrega de documentos será dividido por ordem alfabética e categoria profissional. A lista com o nome dos classificados, data e horário para comparecimento está disponível na aba “Editais” do site institucional do Hemoam ( www.hemoam.am.gov.br ). Os candidatos aprovados para as vagas do município de Coari serão convocados em um segundo momento.

De acordo com a chefe do Departamento de Recursos Humanos da Hemoam, Jacqueline Ferreira, esta fase de documentação é destinada somente aos candidatos classificados correspondentes ao número de vagas disponíveis, ou seja, os aprovados para cadastro de reserva não seguirão o ritual.

No site do Hemoam também estão disponíveis orientações sobre quais documentos e declarações deverão ser apresentadas. Os exames admissionais deverão ser providenciados por conta própria de cada candidato classificado. O agendamento na junta médica será feito pelo RH do Hemoam.

O resultado final do certame foi homologado e publicado no Diário Oficial do Governo do Amazonas (DOE), edição do dia 15 de outubro. O processo iniciou em agosto, com a oferta de 710 vagas para atender o Hospital do Hemoam e o Hemonúcleo de Coari. As vagas contemplam profissionais de nível superior, técnico, médio e fundamental.

*Com informações da assessoria

