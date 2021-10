Área de erosão no Nova Cidade é transformada em escadaria

MANAUS (AM) - Uma escadaria foi construída em área que sofreu erosão, na rua 197, conjunto Nova Cidade, bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde vivem mais de 300 famílias. O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, vistoriaram, nesta quarta-feira (20), a etapa final da obra.

"Em 60 dias, a prefeitura entrou aqui e estamos concluindo o trabalho de aterro, com a inclusão de gramado, construção de uma escadaria, com toda a segurança necessária à comunidade do Bananal, com acesso à avenida das Flores. Logo iremos entregar à população. Temos muitas áreas iguais a essa, que sofrem erosão, que estamos recuperando, como no Mauazinho e no conjunto Lula. Esse trabalho beneficia a população", enfatizou o prefeito David Almeida.



Foram utilizados na obra, 11.250 metros cúbicos de material para aterro, 638 carradas de barro e construídos 119 degraus na escadaria em concreto com corrimão, que dá novo cenário ao local. A área recebeu recomposição asfáltica, do talude e aplicação de grama, que tem a importante função de deixar o solo inclinado, mais firme, e evitar o deslizamento de terra. A escada hidráulica também dará a função correta às águas, evitando desmatamento.

De acordo com o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, a erosão, de nove metros de altura, foi causada durante o último forte período de chuvas na cidade, deixando o local com um declive muito acentuado e colocando em risco às residências próximas. A obra, determinada pelo prefeito David Almeida, recuperou 100% da área, e de forma definitiva evitará que novas erosões aconteçam.

"Aqui era uma grande erosão e não medimos esforços para realizar a contenção, resolvendo o problema para devolver a segurança a todos os moradores da área. As equipes de obras fizeram um excelente serviço, o local está revitalizado e a população ganha uma área bonita e segura", conclui Rotta

Cleilton Santos, que mora nas proximidades da erosão, afirmou que a obra era um pedido antigo dos moradores. Relatou ainda que só agora vai poder dormir tranquilo.

“A gente fica muito gratificado, porque fazia tempo que este buraco estava aumentando e já tínhamos um certo temor de que tomasse proporções maiores. A partir de agora, há um novo horizonte, a gente começa a respirar melhor e ficar mais tranquilo. Agradeço a Deus pela atitude do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Marcos Rotta, que estiveram aqui, firmaram compromisso e, hoje, concluem o serviço", enfatizou Santos, agradecido.

Cerca de 300 famílias foram beneficiadas com mais segurança e qualidade de vida. Outro problema do local era a antiga rede de drenagem, formada por uma tubulação com ligação clandestina do esgoto, que jogava água de forma irregular direto na erosão, o que aumentava ainda mais o tamanho da cratera. Agora a situação foi resolvida também.

Leia Mais

Orla da Manaus Moderna é revitalizada e recebe iluminação a LED

Por conta de buracos, rua do Parque Riachuelo recebe massa asfáltica



*Com informações da assessoria