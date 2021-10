Cinquenta e oito municípios do AM zeram internações por Covid-19

MANAUS (AM) - O Amazonas quase zerou o número de internações em todo o estado. Dos 61 municípios, 58 não apresentaram internações pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (20). Apenas os municípios de Fonte Boa, Coari e Itacoatiara possuem leitos de Covid-19 ocupados.

A taxa de ocupação de leitos Covid-19 no interior está entre as mais baixas desde o início da pandemia: 2% para leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e menos de 1% para leitos clínicos, segundo o último Boletim Diário da Fundação de Vigilância em Saúde - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Entre os leitos destinados à Covid-19 nos 61 municípios do interior, dos 177 leitos de UCI, apenas quatro estavam ocupados e dos 881 leitos clínicos, somente dois tinham pacientes em tratamento, o que corresponde a 0,2% dos leitos ocupados.

"No Amazonas, todos os municípios já oferecem vacina para a população a partir dos 12 anos de idade; e a dose de reforço para a população acima dos 60 anos e para os trabalhadores de saúde, que tomaram a segunda dose há mais de seis meses, o que confirma o empenho do Estado na organização logística, capacitação e distribuição dos imunizantes para todos os municípios do Amazonas", ressalta o secretário de Estado de Saúde, Dr. Anoar Samad.

Até o momento 79,9% da população do Estado acima de 12 anos, contemplada com a vacina, já tomou a primeira dose e 52,9% está com o esquema vacinal completo, ou seja, tomaram as duas doses do imunizante ou a dose única.

*Com informações da assessoria