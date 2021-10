Chuva em Manaus causa desabamentos, alagações e deslizamentos

Seis ocorrências foram registradas durante a chuva | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A forte chuva que caiu sobre Manaus na manhã desta quinta-feira (21) já causa prejuízos para manauaras.

Segundo relatório da Defesa Civil do Amazonas, as ocorrências começam a ser atendidas após ligações pelo 199, de moradores das regiões afetadas.

Na zona Leste, foram registrados desabamento de muro, alagamento e deslizamento de barranco.

Na avenida Beira Mar, no Coroado, o muro do 11º Distrito Integrado de Polícia desabou com a forte chuva. A equipe da Defesa Civil está em deslocamento para o local.

No beco Cacau Pereiro, no São José 1, os moradores informaram sobre um alagamento, próximo ao posto de gasolina Shell. No mesmo bairro, um deslizamento de barranco foi notificado próximo à uma maternidade.

Ainda na zona Leste, no bairro Zumbi, outro alagamento foi registrado próximo à um grande supermercado atacadão.

Na zona Sul da cidade, na rua Magalhães, bairro Betânia, os moradores registraram alagamento próximo à quadra do Kleber. Na avenida Brasil, sentido Centro, próximo ao Centro de Convivência da Família, foi registrado um desabamento e as equipes da Defesa Civil estão no local realizando atendimento.

Segundo informações a pluviometria chega a 50.2 mm no início da tarde desta quinta.

