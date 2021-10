Jovens voluntários do AM podem ser premiados com R$ 25 mil e R$ 10 mil

Os dez finalistas selecionados poderão participar de uma capacitação on-line de 42 horas além de contar com a mentoria oferecida pelo Instituto Ekloos | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Jovens de 14 a 19 anos que atuam como voluntários podem se inscrever no Prêmio Prudential Espírito Comunitário 2021. A premiação reconhece ações de voluntariado realizadas por estudantes do Ensino Médio de instituições públicas ou particulares de todas as regiões do Brasil. Nesta sétima edição, além de oferecer R﹩ 25 mil e R﹩ 10 mil para o primeiro e o segundo colocado, respectivamente, investirem nas iniciativas de suas organizações, o Prêmio vai conceder bolsas de estudos para um curso sobre empreendedorismo social aos dez primeiros finalistas. As inscrições podem ser feitas de 19 de outubro a 19 de novembro pelo site.



Com o tema "Uma atitude muda o mundo", o Prêmio Prudential Espírito Comunitário quer mais do que valorizar a atuação dos jovens voluntários em 2021. Na edição deste ano, a premiação promovida pela Prudential do Brasil vai investir na formação e na vocação empreendedora desses estudantes que, principalmente em um ano marcado pela pandemia de Covid-19, fizeram a diferença.

Os dez finalistas selecionados poderão participar de uma capacitação on-line de 42 horas além de contar com a mentoria oferecida pelo Instituto Ekloos, organização que apoia o desenvolvimento de iniciativas de impacto social.

"A Prudential do Brasil acredita que cada jovem pode ser um agente ativo para a construção de um mundo mais justo e sustentável. Por isso, a premiação deste ano quer ir além, apoiando a capacitação desses estudantes em empreendedorismo social, para que tenham ainda mais recursos para transformar a realidade desafiadora do nosso país por meio dos seus projetos", destaca a Diretora de RH da Prudential do Brasil, Gabriela Al-Cici.

Premiação

Os vencedores serão selecionados por um júri que inclui alunos, professores, representantes de ações sociais, pessoas civis, organizações de apoio e incentivo ao voluntariado e representantes da Prudential do Brasil.

No ano passado, a jovem Carolina Lindquist, de Engenheiro Coelho, em São Paulo, conquistou o primeiro lugar com o projeto "Globalizando", uma organização que promove o ensino de idiomas através dos ODS da ONU de forma gratuita, inovadora e acessível. "Fiquei muito feliz com a premiação, principalmente porque ela contribuiu para reafirmar a importância da educação para mudar vidas. Promover o ensino de idiomas de forma gratuita e virtual no Brasil, dando acesso a muitas pessoas que não têm essa oportunidade, é muito valioso. Estou ainda mais motivada para fazer o projeto crescer", reforça Carolina.

Prêmio Prudential Espírito Comunitário 2021

• Quem pode participar? Jovens estudantes de 14 a 19 anos, matriculados no Ensino Médio de escolas públicas ou particulares de todo Brasil.

• Quais projetos podem participar? Ações e/ou projetos desenvolvidos pelos jovens e que contribuam para melhorar a vida das pessoas da comunidade onde os estudantes atuam.

• Quantos projetos podem ser inscritos? Apenas um projeto por estudante.

• Qual o período de realização da ação? Os projetos devem ter sido realizados entre janeiro de 2020 até novembro de 2021.

• Inscrições gratuitas no site: https://www.prudentialdobrasil.com.br/premioprudential

• Período de inscrição: de 19 de outubro a 19 de novembro.

*Com informações da assessoria