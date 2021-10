Caminhão com diesel tomba na AM-010 e motorista morre

Rio Preto da Eva (AM) - Um caminhão pipa carregado de óleo diesel tombou na pista na tarde desta quinta-feira (21), no quilômetro 84 da rodovia estadual AM-010, no município de Rio Preto da Eva, região metropolitana da capital. O motorista do veículo acabou morrendo no acidente.

A vítima foi identificada como Arizon Amaral dos Santos, de 65 anos. Conforme a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o motorista estava preso às ferragens e o corpo dele foi resgatado após atuação dos bombeiros militares da base daquele município.

Duas viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência, sendo uma Auto Bomba Tanque (ABT-18) e uma unidade de resgate (UR 23). Além do desencarceramento da vítima foram utilizados 20 litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE) para evitar um incêndio no veículo.

Também atuaram na ocorrência as equipes da Amazonas Energia, Guarda Municipal, Polícias Militar e Civil.

O corpo do motorista foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e encaminhado para exame necroscópico. A causa do acidente deve ser definida após perícia.

