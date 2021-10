FST promove ação no Outubro Rosa, com palestras, doações e atendimento

MANAUS (AM) - Como parte da campanha Outubro Rosa, a Faculdade Santa Teresa (Rua Acre, conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul) realiza, no dia 30 deste mês, uma programação especial com palestras, mesa redonda, doações e atendimento especializado, chamando a atenção para a prevenção ao câncer de mama. O evento será das 9h às 12h, aberto ao público.

Segundo a coordenadora de Ensino da Faculdade Santa Teresa (FST), Débora Nogueira, a iniciativa tem como objetivo a conscientização para a importância da prevenção e a disseminação de informações e orientações para a população, não somente relacionado ao câncer de mama, mas também ao de colo de útero, que tem alta incidência no estado.

A primeira palestra será realizada às 9h, pela professora Débora Nogueira, abordando a questão do câncer e o processo educativo para a prevenção, ainda na infância. Em seguida, a professora do curso de Direito da FST, Mônica Nazaré Picanço, vai falar sobre o direito da pessoa acometida pela doença.

Na mesa redonda estarão presentes Karoliny Guimarães, representante do Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GAAC), e Glaucia Maria de Oliveira, do Lar das Marias, apresentando os projetos desenvolvidos pelas entidades. A mediação será feita pela professora Amanda Zanetti, do curso de Psicologia.

O Lar das Marias e GAAC também estarão recolhendo doações. Para o primeiro, lenços para a cabeça. No caso do GACC, brinquedos para as crianças assistidas pela entidade. A FST também cedeu espaço para o MCDonald's vender sanduíches no local, com renda revertida para as ações do GACC.

Orientação psicológica e jurídica

Ainda como parte da programação da campanha Outubro Rosa, durante o evento será oferecido o serviço de orientação psicológica e jurídica. Na orientação psicológica será feita a escuta emergencial e encaminhamento para clínicas parceiras, caso seja necessário. O evento também marca o início de funcionamento da Clínica de Psicologia da FST, que em 2022 estará realizando atendimentos clínicos.

O atendimento jurídico será feito por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Faculdade Santa Teresa. As orientações serão quanto aos direitos da pessoa com câncer, isenção do Imposto de Renda (IR), aposentadoria por impossibilidade de trabalhar, além de direito a tratamento médico e medicamentos.

*Com informações da assessoria