Abertura de curso em urgências obstétricas é realizada pela SES

O curso é realizado por meio de parceria com o Instituto Leônidas e Maria Deane da Fundação Oswaldo Cruz | Foto: Secom

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) participou da abertura de realização do Curso de Atualização em Urgências e Emergências Obstétricas, que ocorreu na quarta-feira (20), voltado para profissionais da região Norte que atuam na assistência ao ciclo gravídico-puerperal. A capacitação integra ações da rede de saúde pública do Amazonas para aperfeiçoamento da assistência ofertada na rede materno-infantil.

O curso é realizado por meio de parceria com o Instituto Leônidas e Maria Deane da Fundação Oswaldo Cruz - ILMD/Fiocruz Amazônia, com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Fiocruz Pernambuco e Statera Cursos e Consultoria. Um total de 1.429 profissionais da região se inscreveram, tendo grande adesão do Amazonas, que registrou 927 inscritos - 624 da capital e 303 do interior.

A secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde, da SES-AM, Nayara Maksoud, ressaltou a grande adesão de profissionais da rede materno-infantil do Amazonas, resultado da mobilização da gestão e da grande vontade dos servidores em se qualificar.

“Foram homologadas inscrições de 48 municípios do Estado, dentre eles 624 inscritos são da capital Manaus e os demais dos outros municípios do interior. É importante ressaltar que a mobilização feita pela gestão do Estado do Amazonas e o interesse dos profissionais em participar do curso mostra a importância e a vontade de se construir cada vez mais uma rede materno-infantil com qualidade”, destacou a secretária Nayara.

A carga horária do curso é de 60 horas, com metodologia de vídeo aulas no Campus Virtual da Fiocruz, de modo virtual. O objetivo geral é fortalecer profissionais do setor saúde com vistas a redução da mortalidade materna. O curso ficará disponível para os inscritos no período de outubro de 2021 a março de 2022.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Seas-AM investe em novos equipamentos de imagem para rede de saúde

SES-AM define projetos prioritários do programa Saúde Amazonas