Família perde tudo após casa ser incendiada na Compensa

Manaus - A família de Anisia das Chagas perdeu tudo na noite desta quinta-feira (21), após um incêndio na casa onde moram no beco do Ipase, no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O caso foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM).

Segundo Anisia, ela estava no imóvel com os dois filhos pequenos quando as chamas começaram. Ela e os filhos pediram ajuda dos vizinhos e conseguiram sair ilesos do imóvel.

"Foi um desespero total. Não sei de onde apareceu tanta gente para ajudar, era balde para um lado, mangueira para o outro. Eu perdi tudo que levei a vida toda para conquistar. Sou ex-dependente química, tenho quatro filhos e lutei muito para mobiliar minha casa. Vou ter que recomeçar do zero", lamentou a moradora.

Bombeiros realizaram o rescaldo na residência. Três cômodos foram atingidos, mas não houve feridos na ocorrência.

A perícia deve definir a causa do incêndio.

Quem desejar ajudar a moradora com a doação de móveis, pode entrar em contato por meio do número: (92) 99246-5672.

