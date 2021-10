Conheça o papel dos agentes de trânsito para condutores e pedestres

Apesar da rotina intensa, o trabalho dos agentes vai além da fiscalização cotidiana | Foto: Acervo/Detran-AM

Manaus (AM) - Manter a ordem nas grandes avenidas, aplicar autuações quando necessário, além de participar de ações educativas e de conscientização, são algumas das atribuições dos agentes de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Esses profissionais têm um papel fundamental na garantia da segurança e do bem-estar de condutores e pedestres.

No Amazonas, novas vagas para esta profissão devem ser abertas com o concurso público, anunciado pelo governador Wilson Lima em agosto.

Serão disponibilizadas para o Detran-AM 210 vagas, sendo 150 para nível Superior e 60 para nível Médio, com salários que chegam a R$ 5.500.

Por meio dos sinais luminosos, sonoros e gestos, os agentes de trânsito promovem mudanças de hábitos entre pedestres e condutores.



A agente do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM, Andrezza Ferreira, ressaltou a necessidade da fiscalização por esses profissionais.

" O agente de trânsito fiscaliza o trânsito, orienta os condutores, autua quando necessário e tenta conscientizar o condutor a dirigir de uma maneira mais respeitosa e cuidadosa, fazendo com que a cidade tenha um trânsito bem mais seguro. " Andrezza Ferreira, agente do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM

Apesar da rotina intensa, o trabalho dos agentes vai além da fiscalização cotidiana. Os agentes que atuam no Neot, por exemplo, são responsáveis por operações especiais, normalmente demandadas pelo secretário de Segurança Pública, general Mansur, ou pelo diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá.

Andrezza ainda afirma que os agentes não estão nas ruas apenas para punir os condutores, e sim para tentar conscientizá-los, orientá-los a dirigir pensando também em outros condutores, para que assim o trânsito possa se tornar um local mais seguro para todos.

Formação

Para ser um agente de trânsito é necessário passar por um curso ministrado pelo Detran, para que existam noções das regras e regulamentos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Conforme a agente do Neot, Helaine Laborda, existem outras exigências para desempenhar a função.

" Além do curso, você precisa ser servidor público, celetista ou estatutário, ou policial militar, designado pela autoridade de trânsito para que exerça a função. " Helaine Laborda, agente do Neot

