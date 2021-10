Rio Preto da Eva recebe ação social de saúde e cidadania neste sábado

A atividade tem as mulheres como público alvo prioritário dos serviços ofertados | Foto: Miguel Almeida/Seas

Rio Preto da Eva (AM) - O município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) recebe neste sábado (2), a partir das 7h, na Escola Alegria de Saber, uma grande ação social, de cidadania e saúde alusiva ao Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama.

A atividade, que tem as mulheres como público alvo prioritário dos serviços ofertados, é uma realização da prefeitura do município, em parceria com o Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e outros órgãos.

Segundo a titular da Seas, Alessandra Campêlo, o Governo do Estado foi mobilizado pela prefeitura de Rio Preto da Eva para reforçar a ação, com destaque para o envio de 500 cestas básicas que vão garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Neste mesmo sentido, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) foi acionada para colaborar com a doação de 1 tonelada de proteína, sendo 500 quilos de tambaqui e 500 quilos de carne.

De acordo com a secretária, na atividade em Rio Preto da Eva também serão entregues 200 kits de higiene pessoal (inclui absorventes) e 30 kits enxoval.

A Seas também firmou parceria para levar uma equipe de embelezamento (corte de cabelo) aos moradores do município.

A Seas articulou ainda, junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), a emissão de 100 Carteiras de Identidade (1ª e 2ª via).



Com orientação jurídica, a Defensoria Pública do Estado (DPE) também participará da ação no Rio Preto da Eva.

Saúde

A Prefeitura de Rio Preto da Eva vai ofertar diversos serviços na área da saúde da mulher, como consulta ginecológica, antropometria, mamografia, coleta de preventivo, ultrassonografia transvaginal e vacinas.

Assistência

Além dos serviços levados pela equipe técnica da Seas e demais órgãos estaduais, o município também anunciou que a ação contará com atendimento psicossocial, atendimento de Cadastro Único e Bolsa Família e orientações sobre emissão de Carteira de Trabalho e acesso a benefícios do INSS.

Leia mais:

