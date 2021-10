Idam oferece capacitação em associativismo e cooperativismo no AM

A ação ocorreu na terça (19) e na quarta-feira (20) | Foto: Divulgação/Idam

Itacoatiara (AM) - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), um curso de Capacitação em Associativismo e Cooperativismo para técnicos em ciências agropecuárias da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento.

A ação ocorreu na terça (19) e na quarta-feira (20), e contou com a participação de 19 técnicos.

Segundo a titular da Gerência de Apoio à Organização de Produtores do Idam (Georp), Joyce Magalhães, o curso atendeu a uma demanda do secretário de Produção de Itacoatiara, Junevaldo Cardoso.

" O objetivo principal é capacitar os técnicos da Secretaria de Produção e Abastecimento de Itacoatiara para que possam disseminar esse conhecimento junto aos produtores rurais, associações e cooperativas e, consequentemente, alavancar a economia do município e o desenvolvimento da região. " Junevaldo Cardoso, secretário de Produção de Itacoatiara

O curso integra uma série de capacitações realizadas pelo Instituto com o objetivo de apoiar a formação e manutenção de associações e cooperativas de produtores rurais.

A iniciativa está sendo coordenada pela Georp e inclui cursos de capacitações para técnicos e lideranças locais.



Joyce ressaltou ainda a importância da cooperação entre o Idam e a Secretaria de Produção de Itacoatiara.

" Através desta parceria, a secretaria pode nos auxiliar a identificar as organizações que necessitam de assistência técnica rural e estrutural em gestão, acompanhamento e desenvolvimento das Organizações, capacitação para os produtores das organizações, por exemplo. " Joyce Magalhães, titular da Gerência de Apoio à Organização de Produtores do Idam (Georp)

