Secretaria convoca 2 mil pessoas que não foram buscar RGs nos PAC’s

Para o recebimento do RG, o solicitante deve se dirigir à unidade do PAC Parque Dez, no Parque Dez Mall | Foto: Raine Luiz/Sejusc

MANAUS (AM)- Mais de 2 mil pessoas são convocadas para comparecer na unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus para retirada do Registro Geral (RG), solicitados no período de 1° de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) faz a convocação e a Secretaria Executiva de Cidadania da Sejusc (Secid), que coordena os PACs, informa que os nomes das pessoas que devem buscar os RGs constam em lista disponível no site do órgão ( www.sejusc.am.gov.br ), ou pelo link ( http://www.sejusc.am.gov.br/nomes-de-usuarios-que-faltam-buscar-rgs-nos-pacs/ ). A lista está organizada conforme a unidade onde o documento foi emitido.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, reforça que as pessoas devem voltar para buscar os documentos o mais breve possível.

" Vimos que o número de pessoas que não compareceram para buscar seus RGs é grande. Então, é importante que você que ainda não foi até o local solicitado compareça o mais rápido possível. A Sejusc trabalha para garantir os direitos que são da população " Mirtes Salles, secretária titular da Sejusc





Para o recebimento do RG, o solicitante deve se dirigir à unidade do PAC Parque Dez, no Parque Dez Mall, das 8h às 14h, e apresentar um comprovante de identificação, como Certidão de Nascimento, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em caso de menores de idade, deverá ser apresentado o documento do responsável.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

PAC Compensa recebe melhorias na estrutura

Agendamentos on-line nos PACs chegam a 11 mil no AM