AM lança processo seletivo para nível fundamental, médio e superior

As inscrições iniciaram na quinta-feira (21) e seguem até o domingo (24) | Foto: Divulgação/Sejusc

Manaus (AM) - O Amazonas lançou um processo seletivo em diversos cargos para apoiar o Sistema Socioeducativo. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), lançou o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) 010/2021. Há vagas para nível fundamental, médio e superior. Veja os detalhes na matéria do EM TEMPO!

O PSS visa contratar 184 profissionais para atuar em equipe multiprofissional para prestar apoio às ações estratégicas visando a ressocialização de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no Amazonas, bem como a participação das famílias durante a jornada de adolescentes em processo de socioeducação.

Cargos

As vagas do edital são divididas em 11 cargos para atuação no município de Manaus, sendo oito (08) vagas para Assistente Social, uma (01) vaga para Terapeuta Ocupacional, cinco (05) vagas para o cargo de Pedagogo, oito (08) vagas para Psicólogo, uma (01) vaga para Professor de Educação Física, duas (02) vagas para Professor de Educação Artística, sete (07) vagas para Técnico em Enfermagem, sete (07) vagas para Motorista, 120 (cento e vinte) vagas para Socioeducador Masculino, 20 (vinte) vagas para Socioeducadora Feminino e cinco (05) vagas para Auxiliar de Lavanderia.



As inscrições iniciaram na quinta-feira (21) e seguem até o domingo (24).

Salário

A remuneração varia de R$ 2.688,89 a R$ 1174,89.

As convocações e início das contratações iniciam no dia 27 de outubro, como afirma a coordenadora de Processo Seletivo, Luna Fernandes.

" O edital nº 010 de 2021 da Aaadesam visa contratação de 184 cargos para o projeto Socioeducativo. As inscrições vão até o dia 24 de outubro, no domingo. O início das contratações é no dia 27 de outubro. " Luna Fernandes, coordenadora de Processo Seletivo

Inscrições

O processo seletivo será realizado de forma on-line, por meio de sistema próprio, hospedado no sítio eletrônico da Aadesam ( www.aades.am.gov.br ).

As informações sobre inscrições, pré-requisitos e salário estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no endereço http://www.aades.am.gov.br/arquivos/imagens/processo/20211019105624edital_010cpssaadesam__ocioeducativo_aassinado.pdf .

