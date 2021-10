Programa vai atender mais três comunidades no interior do AM

Os trabalhos abrangem um total de 28 quilômetros de vicinais | Foto: Djalma Júnior/Sepror

Manaus (AM) - O Programa SOS Vicinais, do Governo do Amazonas, vai atender o ramal que interliga as comunidades de Caviana, Bela Vista e Pupunha.

A via fica localizada em Manacapuru e Beruri, municípios distantes respectivamente 68 quilômetros e 73 quilômetros da capital.

As melhorias envolvem a realização de serviços como terraplanagem, limpeza nas laterais, remoção de material imprestável, escavação e carga de material, compactação de aterro, regularização do subleito, sub-base e base.

Os trabalhos abrangem um total de 28 quilômetros de vicinais.



Compromisso

O secretário adjunto executivo de Política Agrícola e Florestal da Sepror, Airton Schneider, assinalou que a obra atende uma demanda da comunidade identificada pela Sepror e corresponde a um compromisso do Governo do Estado, conforme determinação do governador Wilson Lima.

" Foi um trabalho que foi identificado e selecionado. O SOS Vicinais vem para atuar nos pontos críticos. Há exatos 16 anos esses locais não recebiam aporte dessas máquinas que chegam aqui nessas comunidades e nas demais. " Airton Schneider, secretário adjunto executivo de Política Agrícola e Florestal da Sepror

As comunidades são grandes produtoras de laranja e pupunha. Essas duas comunidades já tiveram inúmeros problemas com escoamento dos seus produtos, envolvendo a perda de renda e até mesmo do que foi produzido.

" Gostaria de agradecer ao Governo do Amazonas e também à Sepror, pois há mais de 16 anos não éramos beneficiados, sofríamos muito para escoar a nossa produção de laranja, pupunha e cupuaçu, nosso caminhão não conseguia entrar. Então quero dizer ao Governo do Estado que estamos com o coração alegre com esse programa que é o SOS Vicinais. " Francisco Sales, presidente do distrito de Caviana

Assinatura

O governador Wilson Lima assinou, no dia 8 de setembro de 2021, uma ordem de serviço do programa SOS Vicinais no valor de R$ 9 milhões, para início de obras de manutenção, recuperação e conservação de vicinais em Manaus e em outros cinco municípios: Manacapuru, Itacoatiara, Humaitá, Boca do Acre e Manicoré – esse último, no distrito de Santo Antônio de Matupi.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Obras do SOS Vicinais beneficia escoamento da produção primária no AM

Amazonas assina ordem de serviço para obras do ‘SOS Vicinais’