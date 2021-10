AM realiza testagens de Covid em profissionais que atuam no Boi Manaus

As equipes técnicas da FVS-RCP vão atuar na fiscalização dos protocolos sanitários | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas inicia nesta sexta-feira (22) a realização de exames de detecção da Covid-19 em profissionais que vão atuar no Boi Manaus, dentro das comemorações pelos 352 anos da capital. As testagens seguem até sábado (23) na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

São 30 técnicos da FVS-RCP disponíveis para a realização dos testes, num total de sete pontos de coleta. O esperado é testar cerca de 600 trabalhadores em dois dias. Nesta sexta-feira (22/10), os testes ocorrem das 9h às 16h e, no sábado, das 9h ao meio-dia.

O gerente de Doenças Transmissíveis da FVS-RCP (GVDT/FVS-RCP) e coordenador de testagens, Alexsandro Melo, explica que a intenção é garantir a segurança do público presente no evento.

“O principal objetivo é minimizar os riscos de transmissão do coronavírus. Por conta disso, estamos testando toda a equipe de trabalho que irá atuar durante os três dias de evento”, reforça Alexsandro.

A técnica de enfermagem Adriane Azevedo foi uma das profissionais que foram submetidas ao teste. Para ela, é de grande importância realizar o exame. “Saber que estamos saudáveis é uma forma de se sentir mais seguro para trabalhar e orientar outras pessoas a respeito do distanciamento e uso de máscara. Por isso, a gente (profissionais da saúde) precisamos dar exemplo”, disse.

O sargento militar Raimundo Gomes, que também foi testado, afirma que é necessário fazer o exame, por conta da exposição que acaba tendo no dia a dia. “Durante o nosso contato com a população, muitas vezes as pessoas estão sem máscara, e o exame é importante, caso estejamos infectados com a doença sem saber”, salienta Raimundo.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com a FVS-RCP, tornaram disponíveis 85 profissionais para ações de saúde durante a programação do Boi Manaus. O evento acontece de sexta-feira a domingo, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, em comemoração ao aniversário de 352 anos de Manaus, e é coordenado pela Prefeitura de Manaus. O público foi limitado pela organização a 3 mil pessoas por noite.

As equipes técnicas da FVS-RCP vão atuar na fiscalização dos protocolos sanitários previstos na realização de shows musicais com presença de público. Para acesso ao evento, será exigido esquema vacinal completo, incluindo apresentação de teste negativo, RT-PCR ou de antígeno, para Covid-19 para quem tiver recebido a segunda dose menos de 15 dias antes do evento.

