Ambulantes do Centro começam a ser realocados em Manaus

MANAUS (AM)- Foi entregue nesta sexta-feira (22), os primeiros boxes instalados pelas feiras da cidade. Ao todo, cerca de 800 ambulantes que foram retirados da avenida Lourenço Braga na Manaus Moderna, Centro, durante a operação “Orla + Segura”, iniciada na última quarta-feira (20), aceitaram ser realocados para outros espaços.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), realizam o trabalho.

De acordo com o secretário da pasta, Renato Júnior, com essa ação, a Prefeitura de Manaus vai humanizando e organizando a cidade, determinação do prefeito David Almeida.

“Aqui os vendedores não passarão por chuva, não sofrerão nas ruas e com as consequências do comércio irregular”, enfatizou o secretário.

A ambulante Jéssica Gonçalves trabalhava há três anos vendendo pimenta, cominho, alho e outros temperos na rua Tabelião Lessa, ao lado do mercado Adolpho Lisboa. Moradora da zona Sul de Manaus e com um filho para sustentar, a ambulante foi realocada para a Feira Municipal da Betânia, zona Sul. Segundo ela, esse é um dos lados positivos da ação.

“Estou vendo o lado positivo de tudo isso, porque graças a Deus, consegui um lugar em que vou poder trabalhar tranquila e segura", destacou Jéssica.

Toda a área da Manaus Moderna está sendo revitalizada, por meio da ação integrada da prefeitura que engloba várias secretarias do município. As obras devem ser concluídas em até 60 dias.

O comerciante Edilson Dias, que foi ao Centro comprar material para o seu comércio, ficou admirado com a ação da Prefeitura de Manaus. “Eu fiquei admirado de ver a rapidez que agiram aqui na Manaus Moderna. Agora a gente olha e realmente vê que é uma feira, né? Antes eu chegava aqui e era uma situação até vergonhosa”, finalizou.

