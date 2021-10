Manaus registra acidentes fatais entre sexta e hoje (23) de madrugada

As vítimas morreram durante a noite desta sexta e madrugada de hoje (24) | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Todos os dias são registrados acidentes de trânsito na capital amazonense.

Daniel Silva Fernandes, de 39 anos e Edson Alves Ferreira de 43 anos, foram as vítimas da noite desta sexta (22) e madrugada deste sábado (24).

Daniel estava na sua moto, uma motocicleta Honda, modelo CG150, azul, por volta das às 2h, quando foi atingido por outro condutor identificado como Daniel do Nascimento Guedes, que segundo informações da polícia, estava sob efeitos de álcool.

O acidente aconteceu na avenida Oitis, bairro Distrito Industrial II, zona Leste da capital. O lugar é conhecido por registros constantes acidentes. Daniel chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, mas morreu na unidade.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) compareceu à unidade policial para registrar a ocorrência.

Daniel Guedes foi indiciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool.

O corpo da vítima foi removido às 2h39 pelo Instituto Médico Legal (IML) do Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo.

Outro acidente fatal

Edson Alves morreu após acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (22), às 23h. O caso aconteceu na avenida Solimões, bairro Mauazinho, zona Sul da capital.

Ele e o condutor estavam em uma motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Fan, preta. Edson estava na garupa e segundo informações repassadas pela polícia, sem capacete de proteção e o condutor da moto não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Estiveram no local as equipes do Instituto Médico Legal (IML), Instituto de Criminalística (IC) e do 1º DIP.

