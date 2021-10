Feira de produtos regionais é inaugurada na Ponta Negra, em Manaus

O espaço contará com 35 feirantes e terá uma ala exclusiva de produtos orgânicos | Foto: Diego Peres/Secom

MANAUS (AM)- Na véspera do seu aniversário de 352 anos, Manaus ganhou mais uma Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

O governador Wilson Lima inaugurou a nova feira na zona Oeste da capital, neste sábado (23), no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, no estacionamento em frente ao anfiteatro.

Com apoio da Prefeitura de Manaus, a nova feira da ADS será realizada todos os domingos, a partir do dia 31 deste mês, das 6h às 12h.

Neste primeiro momento, o espaço contará com 35 feirantes e terá uma ala exclusiva de produtos orgânicos.

Além de gerarem economia na mesa do amazonense, oferecendo produtos de qualidade, com preço diferenciado, as feiras também são fundamentais para o sustento de homens e mulheres que vivem da agricultura familiar.

" Essa era uma área em que as pessoas já reclamavam da falta de uma feira. Há uma grande movimentação por aqui, principalmente nos fins de semana. Essa é uma feira voltada para atender os produtores, então aqui não tem a figura do atravessador, os clientes que vierem aqui vão comprar diretamente de quem colhe. É um momento em que a gente também faz essa ação fazendo parte de todo esse conjunto de atividades para a recuperação das atividades econômicas, para a recuperação do emprego” " Wilson Lima, governador

Feiras da ADS

Em Manaus, de segunda-feira a sábado, são mais de 500 produtores comercializando suas produções em dez Feiras da ADS, localizadas em diferentes pontos da cidade. A partir da inauguração da Feira da ADS na Ponta Negra, os consumidores também poderão contar com a opção aos domingos.

Já nos municípios do interior do estado, nas 34 feiras em atividade hoje, mais de 830 trabalhadores estão comercializando os seus produtos. A previsão do Governo do Estado é que as Feiras da ADS estejam presentes em todos os 62 municípios do Amazonas.

O consumidor pode conferir, diariamente, os locais e horários das feiras nas redes sociais da ADS: @ads_oficial_am (Instagram) e ADS – Agência de Desenvolvimento Sustentável (Facebook).

