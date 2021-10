Vídeo: mulheres brigam em posto de gasolina em Manaus e cena viraliza

Até o momento não se sabe o motivo da briga | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- O que seria uma saída tranquila de uma casa de shows acabou em barraco e confusão na manhã desta sábado em Manaus.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas mulheres brigando em um posto de gasolina localizado na avenida do Turismo.

Homens filmaram as agressões e fizeram questão de não deixar ninguém separar as rivais. O vídeo ganhou as redes sociais e gerou diversos comentários e compartilhamentos.

Até o momento não se sabe o motivo da briga.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução

"Bundada fatal"

Não foi só neste sábado que brigas envolvendo moradores de Manaus viralizaram nas redes sociais. A cena chocante de um ataque, no mínimo inusitado, foi registrada na rua Doutor Moreira, Centro de Manaus, no último sábado (16). Uma mulher utilizou os glúteos para agredir uma desconhecida e derrubá-la na porta de uma loja.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher caminha pela calçada, distraída, quando a outra mulher surge, fazendo uma dancinha e, sem nenhuma explicação, parte para cima dela com uma “rabada fatal”.

Veja o vídeo na matéria aqui

*Manaus Pop

Leia mais:

Pai e filho são atropelados após briga com motorista

Rebelião em presídio do Equador deixa 116 mortos

Sexo casual vira homicídio com corpo concretado em parede