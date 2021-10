Manaus vence quatro categorias em Prêmio Cidades Excelentes

O evento contou com a presença do prefeito David Almeida | Foto: Divulgação

Manaus foi a grande cidade premiada na etapa estadual do 1º Prêmio Band Cidades Excelentes, realizado nesta sexta-feira (22), na sede da emissora, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

O evento contou com a presença do prefeito David Almeida, que salientou o êxito da gestão municipal nos primeiros dez meses de administração.

" É com muita alegria que estou na Band Amazonas recebendo como prefeito, as premiações do Instituto Aquila. É o reconhecimento do trabalho que a prefeitura tem desenvolvido, mesmo diante de um ano tão desafiador, com tantas dificuldades, em que, com o nosso trabalho, temos dado as respostas necessárias. Esse reconhecimento nos serve de combustível, para que possamos continuar trabalhando e para transformar Manaus em uma cidade melhor para se viver" " David Almeida, prefeito de Manaus

A capital amazonense venceu o prêmio Geral entre as cidades acima de 100 mil habitantes, além de conquistar outras três categorias: Eficiência Fiscal, Educação, Socioeconômico e Ordem Pública. E ainda, ficou em 2º lugar nas categorias Saúde e Bem-estar, e Infraestrutura.

A iniciativa da premiação é uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila, que desenvolveu o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) a partir de metodologias da gestão, com foco na excelência e nos resultados.

De acordo com o presidente do grupo, Johnny Saad, o prêmio veio para incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros por meio de boas práticas da gestão pública.

"Isso aqui volta a dar dignidade ao gestor público. Eu espero que muitos jovens que têm vontade de transformar a escola, a comunidade, transformar a sua cidade, queiram ser prefeitos, governadores, deputados, presidentes da República, e com isso atraímos gente boa para a política", disse Saad.

