Parque Rio Negro terá programação especial no aniversário de Manaus

O Parque Rio Negro tem uma área de 36.590 metros quadrados totalmente urbanizada, com espaços para prática esportiva | Foto: Michael Dantas

MANAUS (AM)- A programação em homenagem aos 352 anos de Manaus tem como destaque a reinauguração do Parque Rio Negro, na orla do bairro São Raimundo, zona Oeste da cidade, neste domingo (24).

O evento acontece a partir das 10h, com presença do governador Wilson Lima, e uma programação cultural diversa coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

A revitalização do local foi executada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e contemplou o reparo e pintura dos bancos, cestos coletores, pintura do gradil e pergolado, substituição dos brinquedos do playground e equipamentos da academia ao ar livre, pintura e reforma dos quiosques da administração e depósito, além da limpeza dos canais de drenagem com a desobstrução e restauração das instalações de esgoto.

Pela manhã, a programação conta com atividades físicas orientadas pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), brincadeiras infantis, contação de histórias e oficina de fanzine, com a equipe do projeto “Mania de Ler”.

Os artistas Deborah Erê, Mia, Lori, Chermie, Tina, Raiz, Arab, Soft e Tial vão fazer uma intervenção no muro do estacionamento, para compor o cenário do espaço.

A partir das 17h, tem a terceira edição do projeto “Bora pro Parque”, que vai oferecer, para a comunidade, oficinas, como “Papietagem de garrafa”, com Wilanir Lima; e “Customização em caixa”, com Henrique Violante; e bate-papo sobre plantas medicinais da Amazônia, com Luiz de Souza Coelho, assim como roda de capoeira, recreação com grupo Flip e Vanderlan Santos.

No roteiro estão ainda a performance teatral e lançamento do livro “Fábulas e Apólogos da Amazônia”, de Creuza Barbosa e Adriana Barbosa Silva; e a apresentação da Amazonas Band, sob regência do maestro Rui Carvalho, com participação especial da cantora Felicidade Suzy. O concerto terá transmissão, a partir das 19h, pelo Youtube e redes sociais da Secretaria (@culturadoam) e pela TV Encontro das Águas.

O Parque Rio Negro tem uma área de 36.590 metros quadrados totalmente urbanizada, com espaços para prática esportiva, com uma academia ao ar livre com 16 equipamentos, área verde com jardins, quiosques, quatro praças, guaritas, banheiros, estacionamento e prédio para administração. O espaço fica aberto diariamente, das 6h às 22h.

*Com informações da assessoria

