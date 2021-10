Wilson Lima afirma que alunos não pagarão passagem de ônibus em 2022

Wilson Lima destacou os anos difíceis por conta da pandemia do novo coronavírus | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- O governador Wilson Lima assinou neste domingo (24), o protocolo de intenções com a Prefeitura de Manaus para investimentos em projetos de infraestrutura, turismo, meio ambiente, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico durante a reinauguração do Parque Rio Negro, que foi totalmente revitalizado pelo Governo do Estado.

Além da assinatura, o governador anunciou que em 2022, durante o ano letivo, os alunos não pagarão passagem de ônibus.

" Quero fazer agora um pronunciamento importante. No ano letivo de 2022, nenhum aluno vai pagar transporte coletivo para ir à escola. O Estado vai pagar a passagem, porque sabemos o quanto as famílias foram penalizadas, principalmente as de baixa renda. Assinamos aqui um protocolo de intenção de R$ 580 milhões. Esse dinheiro vai ser para recapeamento das vias, contenção de encostas, construções de feiras e mercados e subsídio do transporte coletivo para que a passagem de ônibus não aumente na capital " Wilson Lima, governador

Wilson Lima destacou os anos difíceis por conta da pandemia do novo coronavírus e afirmou que o Amazonas vive um novo momento. Ele aproveitou também para informar que em novembro, implantará o Auxílio Emergencial permanente para famílias do estado.

“A gente começa a projetar o futuro. Passamos momentos difíceis no Amazonas durante a pandemia. Estamos afirmando um acordo com a Prefeitura de Manaus. É o maior acordo de todos os tempos, o maior presente para a cidade de Manaus. Em novembro vamos entregar o Auxílio Estadual permanente para mais de 300 mil famílias em todo o Amazonas”, finalizou.

