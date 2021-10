Moradores aproveitam revitalização no Parque Rio Negro, em Manaus

Pais e filhos aprovaram o novo espaço | Foto: Herick Pereira/ Secom

MANAUS (AM)- Moradores estiveram na reinauguração do Parque Rio Negro, situado no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, para passeio e comemoração da revitalização total do espaço, neste domingo (24), aniversário de 352 anos de Manaus.

A entrega foi feita nesta manhã, com a presença do governador Wilson Lima , do prefeito de Manaus, David Almeida, e mais autoridades estaduais e municipais.

Passeando com o filho de apenas três anos e apreciando o espaço revitalizado, Breno Maia, 28, afirma que a obra beneficiará todos os moradores do bairro e regiões do entorno, que poderão ter esse espaço para diversão com a família.

" Isso aqui é melhoria para nós. Espero que venha mais e mais para o nosso bairro. Praticamente minha vida toda eu morei aqui e é só elogios para a obra que ele fez aqui para nós " Breno Maio, 28 anos

Quem também esteve no local para conferir a obra concluída foi Silvia Vasconcelos, moradora do entorno. Ela aproveitou a ação realizada pelo Governo do Amazonas para participar do projeto Respirar, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimentos (Faar), que esteve no Parque levando atividades físicas orientadas por especialistas.

“É maravilhoso! Vai ser muito bom inaugurar a orla para a gente caminhar. Agora vim aqui e fui bem tratada, fui bem atendida, um projeto de saúde aqui muito bom, muito maravilhoso voltar tudo de atividade. É muito importante ter essa orla de volta", disse a moradora.

O parque foi construído pelo Governo do Estado durante a fase 3 do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) e, desde que foi inaugurado em 2015, é a primeira vez que recebe obras de revitalização.

O espaço é um marco na transformação realizada no bairro através das intervenções do Prosamim, que é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e tem a parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).



*Com informações da assessoria

