Governo e Prefeitura assinam protocolo de R$ 580 milhões para projetos

MANAUS (AM)- Como parte das ações em homenagem aos 352 de Manaus, neste domingo (24), o prefeito de Manaus, David Almeida anunciou uma parceria de investimentos em projetos de desenvolvimento da cidade, com o governo do Estado.

A assinatura do protocolo de intenções, que prevê R$ 580 milhões para os projetos, ocorreu durante a entrega da revitalização do parque Rio Negro, bairro São Raimundo, zona Oeste da cidade.

Para David Almeida, essa é uma forma de presentear a população no primeiro aniversário da cidade sob a atual gestão.

" O gesto de hoje, esse gesto de estender a mão para Manaus, é o maior presente que Manaus recebe, estou diante do governador Wilson Lima neste dia especial, onde começamos essas tratativas, assinando o protocolo que indica que Manaus vai viver dias melhores, e isso só será possível trabalhando em conjunto " David Almeida, prefeito de Manaus

Entre as principais ações destacadas, o prefeito ressaltou que o acesso aos novos recursos possibilita o avanço na infraestrutura com R$ 150 milhões, para recapeamento e pavimentação de 10 mil ruas da cidade; R$ 5 milhões para obras de erosão; R$ 25 milhões para reforma de feiras e mercados; R$ 35 milhões para aquisição de ônibus elétricos, além da recuperação de 62 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e recuperação de 88 escolas até o final do próximo ano.

A parceria também inclui R$ 35 milhões como apoio do Estado para o subsídio do transporte coletivo, gratuidade da tarifa do transporte coletivo para alunos da rede pública estadual e municipal de ensino, R$ 100 milhões para construção do viaduto da bola do Produtor, R$ 20 milhões para a construção de um novo terminal de ônibus na zona Norte da cidade, e R$ 5 milhões para readequação do antigo Terminal de Integração 6 (T6).

" Manaus merece este presente, é o maior investimento de todos os tempos, e isso só é possível graças ao trabalho em conjunto que tem um único objetivo, melhorar mais ainda a vida de quem mora na capital " Wilson Lima, governador do Estado

