Vídeos: incêndio atinge duas casas na Zona Leste de Manaus

Mesmo com o trabalho do Corpo de Bombeiros, não sobrou nenhum objeto intacto | Foto: Reprodução da Internet

MANAUS (AM) - No início da tarde deste domingo (24), por volta das 13 horas, um incêndio se iniciou em uma residência na rua Viriato Corrêa, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus. O fogo foi tão intenso, que se espalhou e atingiu uma outra casa.



Uma das moradias afetadas era de madeira e ficou totalmente destruída. Já a de alvenaria, teve alguns cômodos comprometidos.

Mesmo com o atendimento imediato do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), não sobrou nenhum objeto intacto da residência de madeira, que foi consumida rapidamente. Pelas informações, ninguém ficou ferido, já que ninguém estava na casa que foi mais afetada pelo fogo.

Assustados, os moradores ajudaram no trabalho de apagar as chamas. Um outro caso mais recente de incêndio aconteceu na última quinta-feira (21) , no beco do Ipase, no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

A casa de alvenaria, teve alguns cômodos comprometidos | Autor: Reprodução

A família de Anisia das Chagas também perdeu tudo. Com ajuda dos vizinhos, Anisia conseguiu sair com os dois filhos da residência. Em entrevista ao EM TEMPO , ela lamentou o ocorrido.



Confira os vídeos:

A casa de madeira ficou totalmente destruída | Autor: Reprodução





