Nos 352 anos de Manaus, prefeito David Almeida lança “Natal das Águas”

A partir de agora, a prefeitura vai lançar, semanalmente, pontos específicos, com decorações natalinas | Foto: Bianca Ribeiro

MANAUS (AM) - Em comemoração ao aniversário de 352 anos da capital amazonense, o prefeito David Almeida fez o lançamento do ‘Natal das Águas’, no chafariz da Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

Segundo Almeida, esse é um momento de comemoração e esperança, após passar pela crise pandêmica. Porém, o prefeito convoca os manauaras, que ainda não completaram o esquema vacinal, para se imunizarem. Dessa forma, a celebração será completa.

" Nós estamos dando a volta por cima a cada semana. No momento, 63% da população de Manaus já estão com o esquema vacinal completo. [...] Porém, segundo o protocolo, precisamos de 70% das pessoas com o ciclo vacinal para abolir o uso de máscara em locais abertos. Se as 280 mil pessoas, que não tomaram as duas doses, tivessem completado, teríamos mais eventos abertos " David Almeida, prefeito de Manaus

Além de praças, alguns ônibus e carros coletores de lixo também serão enfeitados | Foto: Bianca Ribeiro

A partir de agora, a prefeitura vai lançar, semanalmente, pontos específicos, com decorações natalinas. Além de praças, alguns ônibus e carros coletores de lixo também serão enfeitados.

Em entrevista ao Em Tempo, a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, explicou como irá funcionar os lançamentos nas próximas semanas.

"Já posso adiantar que, no meio da semana, teremos surpresa com os ônibus articulados, carros coletores de lixo, todos os viadutos, pontes e todas as rotatórias, árvores e o maior presépio em movimento do Brasil, montado na Ponta Negra [...] Muita luz e esperança para que as crianças, os idosos e comunitários possam lembrar que Natal é luz, nascimento de Jesus, trazendo luz e esperança para todos nós", esclareceu.

Balsa flutuante





Em coletiva de imprensa, o prefeito salientou que, este ano, um presépio flutuante será lançado em uma balsa, indo até às comunidades ribeirinhas para a população contemplar.

Veja a transmissão:



Leia mais:

Feira de produtos regionais é inaugurada na Ponta Negra em Manaus

Moradores aproveitam revitalização do Parque do Rio Negro em Manaus