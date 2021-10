Carro fica engatado ao acessar estacionamento desativado em Manaus

Havia uma rampa de acesso ao local que foi quebrada e o estacionamento improvisado desarticulado pela Prefeitura de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O acesso a um estacionamento irregular gerou muita dor de cabeça para o motorista de um veículo modelo Pálio, cor prata, na manhã desta segunda – feira (25). Ele ficou preso embaixo do viaduto Miguel Arraes, na avenida Mário Ypiranga, bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.



Havia uma rampa de acesso ao local, que foi quebrada. O estacionamento improvisado foi desarticulado pela Prefeitura de Manaus na última sexta – feira (22) que, coincidentemente, ficava em frente ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran/AM).

Uma das razões para as providências da prefeitura é de que o espaço é público e funciona uma quadra de basquete, não sendo apropriado para o estacionamento de veículos.

Outro acidente

Edson Alves morreu após acidente de trânsito na noite da última sexta-feira (22), às 23h. O caso aconteceu na avenida Solimões, bairro Mauazinho, zona Sul da capital.

Ele e o condutor estavam em uma motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Fan, preta. Edson estava na garupa e, segundo informações repassadas pela polícia, sem capacete de proteção e o condutor da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Estiveram no local as equipes do Instituto Médico Legal (IML), Instituto de Criminalística (IC) e do 1º DIP.

