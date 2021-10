Garoto tem pé atravessado por lança ao pular muro de igreja em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Um adolescente de 12 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), após ter um dos pés atravessado com uma lança de ferro na rua Gandu, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, na tarde de sábado (23).

Ele estava tentando pular o muro da igreja, que é feito de grades, quando subiu e pisou na estrutura, o pé atravessou a lança. Ele ficou preso até a chegada do resgate.

A equipe de resgate do CBMAM conseguiu retirar a criança da grade serrando a estrutura e levando o adolescente com o ferro ainda no o pé para uma unidade de saúde.

"Auto bomba Tanque, Unidade de resgate-19 e Comandante de Socorro realizaram salvamento o adolescente, que estava com um dos pés atravessado na lança de ferro que faz", informou o CBMAM.

A motivação do menino está pulando muro ainda é desconhecida. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o hospital e não há maiores informações sobre o estado de saúde dele.

