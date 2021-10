Manaus inaugura clínica para atender 1,2 mil pacientes na Zona Leste

A clínica da família Desembargador Flávio do Couto Vale, fica localizada na avenida Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) -Mais uma unidade de saúde foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (15), em Manaus. A clínica da família Desembargador Flávio do Couto Vale, localizada na avenida Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital amazonense é classificada como porte 4, com capacidade de atendimento de cerca de 1,2 mil pessoas por dia.

O prefeito David Almeida classifica o novo ponto de atendimento como fundamental para diminuir o vazio assistencial existente na região Leste da cidade.

" Ainda em alusão ao aniversário de Manaus, estamos entregando essa unidade na zona Leste para funcionar em forma de excelência. Essa é a nossa meta e intuito. Queremos transformar as Unidades Básicas de Saúde de Manaus no mesmo porte dessa que estamos entregando. Temos uma meta de construir 20 outras unidades. A primeira, muito provavelmente, será no Viver Melhor. Assim, vamos mudar o eixo de atendimento básico da cidade, dando fim no vácuo assistencial na saúde básica de Manaus. " David Almeida, Prefeito de Manaus

A clínica da família Desembargador Flávio do Couto Valle abrigará 45 profissionais na prestação de serviços de Atenção à Saúde, entre consulta médica e de enfermagem; visita domiciliar; promoção à saúde; acompanhamento de Programas Sociais (Bolsa Família/Leite do Meu Filho); identificação e manejo clínico da tuberculose, hanseníase, dengue, zika e chikungunya; atenção à vigilância nutricional e vacinação.

A unidade conta com auditório, recepção, secretaria, consultórios médicos, farmacêutico, odontológico, farmácia, salas para escuta, preparo, curativos, sala multiprofissional, de procedimentos, de coleta, de inalação, de vacina, de observação e escovódromo, entre as dependências comuns.

O chefe do Executivo municipal destacou as revitalizações de mais de 60 UBSs e a adequação das antigas “casinhas da família”.

"Vamos recuperar em torno de 62 UBSs. Vamos finalizar os atendimentos naquelas casinhas da família de 32 metros quadrados. Colocá-las todas para dentro dessas grandes UBSs, qualificado o atendimento à população. É o desafio que temos, porém, estamos focados, juntos com a Semsa, para que possamos dar a população de Manaus o melhor atendimento possível", concluiu o prefeito.

Para a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, a entrega da clínica da família comprova o compromisso da atual gestão municipal em garantir o atendimento básico de saúde qualificado para a população, antes esquecida, da zona Leste.

" É com muita alegria que hoje inauguramos essa clínica da família, entregando para a população um ambiente totalmente renovado. Só de área construída, são 1.557 metros quadrados. Temos condições de atender aqui 1.200 pacientes por dia. Essa unidade equivale a 32 casinhas antigas. Então, isso chama-se respeito, dar dignidade ao atendimento com uma maior qualidade. Agradecemos imensamente ao prefeito David Almeida que nos proporciona a melhoria de todas as unidades básicas. Isso acontece graças a sensibilidade do nosso prefeito, coisa que há muitos anos nossa Manaus merece e é esse o presente que queremos dar a cidade, levando saúde para todos. " Shadia Fraxe, Secretária municipal de saúde

Atendimento

Na atenção à saúde materno-infantil, a clínica da família vai oferecer assistência ao pré-natal e puerpério; assistência ao climatério (menopausa); pré-natal do parceiro; assistência ao recém-nascido; promoção e apoio ao aleitamento materno; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes; e ações para a saúde do escolar.

A comunidade daquela área da cidade também terá acesso a atenção centrada no adolescente, adulto e ao idoso, com assistência ao planejamento reprodutivo; prevenção do câncer do colo uterino e de mama; manejo dos problemas mais comuns na adolescência; prevenção do câncer de próstata; prevenção e assistência a hipertensão arterial, diabetes mellitus, infecções sexualmente transmissíveis, hepatites virais e HIV; assistência ginecológica; acompanhamento de pessoas com deficiência; e acompanhamento de pessoa com transtornos mentais comuns (leves), álcool e/ou drogas.

Também serão oferecidos procedimentos como curativos; retirada de pontos; coleta de material para exame laboratorial; coleta de preventivo (Papanicolau); aferição de pressão arterial e glicemia capilar; verificação de peso e altura; administração de medicamentos injetáveis e orais; e dispensação de medicamentos básicos.

*Com informações da assessoria

