Prefeitura conclui recuperação de rede de drenagem no centro de Manaus

Manaus - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), concluiu, nesta segunda-feira (25), a substituição das redes de drenagens profundas na esquina da avenida Eduardo Ribeiro com rua a 24 de Maio, no Centro, onde um trecho da via afundou, abrindo um buraco, logo após a forte chuva que atingiu a capital, na última quinta-feira, 21.

De acordo com Efrain Aragão, engenheiro da Seminf, as equipes trabalharam durante o fim de semana na substituição das duas tubulações, que foram rompidas, ocasionando o afundamento da pista. Ainda segundo ele, no local há uma antiga galeria de drenagens de águas pluviais, da época dos ingleses, com uma rede de drenagem muito antiga. Os tubos foram substituídos por peças mais modernas e mais resistentes, que darão uma durabilidade maior ao serviço.

"Logo após a via apresentar o problema, as equipes da Seminf iniciaram os trabalhos. Uma força-tarefa foi montada, pois a área é de grande fluxo de veículos e pedestres, para concluirmos a troca das tubulações. Agora, nessa segunda fase, as equipes irão trabalhar na recomposição do piso todo em paralelepípedos", enfatizou Aragão.

Na nova fase de trabalhos, a recuperação do pavimento, por ser em paralelepípedos, requer mais tempo, devido o serviço ser realizado manualmente, peça por peça. A área está sendo monitorada pelos agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) até a conclusão do serviço.

