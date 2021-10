Equipe Aruanã vence desafio no Manaus Visão Hack Experience

O segundo lugar na disputa ficou a equipe Z-Index, que propôs ação tecnológica para ajudar pessoas com mobilidade reduzida. | Foto: Sidney Mendonça/IMMU

Manaus (AM) - A equipe ‘Aruanã’ venceu o desafio lançado durante o hackathon “Manaus Visão Hack Experience”, finalizado na noite de domingo, 25/10, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Visão Amazônica.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) acompanhou o evento e colaborou com as propostas apresentadas pelas equipes que tiveram como tema a “Mobilidade Urbana”.

A proposta apresentada visa otimizar o aplicativo “Cadê meu ônibus”, fazendo com que a população interaja mais e ainda tenha dados mais precisos sobre eventuais intercorrências com os veículos no trajeto.



O diretor-presidente do IMMU afirmou que o resultado do evento foi bastante satisfatório.

" Os quatro primeiros colocados apresentaram grandes ações que podem ser utilizadas tanto para o trânsito quanto para o transporte. A equipe vencedora mostrou uma aplicação que pode ser utilizada para o transporte coletivo e que deve ser desenvolvida até sua implementação e, no final, o usuário de transporte vai ter uma ferramenta para verificar melhor o andamento do seu ônibus. Além do aplicativo que já temos hoje, o usuário vai poder contribuir e receber mais informações sobre o sistema de transporte. " Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU

Uma das integrantes da equipe, Rebeca Justino de Moraes, 25 anos, explicou a intenção do projeto.

" Nós, como usuários do sistema de transporte, sabemos a necessidade que temos e, após horas de conversa dentro desta maratona, a gente decidiu inovar e trazer para dentro da plataforma a ajuda da comunidade e mostrar que as pessoas podem ajudar na melhoria da mobilidade. " Rebeca Justino de Moraes, Uma das integrantes da equipe

O segundo lugar na disputa ficou a equipe Z-Index, que propôs ação tecnológica para ajudar pessoas com mobilidade reduzida.

Por fim, a equipe EnergTech ficou em terceiro na disputa com a proposta do aplicativo “Meu Busão”.

As nove equipes foram divididas em três cores, cada uma dessas apresenta um desafio, no qual estão trabalhando para solucionar os problemas apresentados, entre eles “Como desenvolver solução, com atualização em tempo real, que forneça informações sobre as alterações de tráfego no itinerário de cada linha de ônibus da cidade de Manaus?”; “Como desenvolver uma solução capaz de se comunicar com o semáforo, trazendo informações sobre o pedestre no local e ajustando o temporizador de acordo com a necessidade daquela pessoa?"; "Quais tecnologias e equipamentos necessários para resolver o problema dos pedestres com qualquer problema de mobilidade?”; e, por fim, “Como desenvolver uma solução capaz de possibilitar ao munícipio e/ou ao Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) realizar fiscalização da implantação e manutenção das sinalizações verticais e horizontais, bem como das anomalias causadas ao trânsito da cidade de Manaus?”.

O projeto “Manaus Visão Hack 2021”, em formato de hackathon, prevê a realização de um conjunto de ações, que possuem a finalidade de prospectar soluções inovadoras e sustentáveis para algumas áreas estratégicas da administração pública municipal, além de colaborar com a formação de lideranças e de profissionais das áreas de tecnologia e inovação na cidade.

