Venda de enfeites de Natal aquece comércio de Manaus

| Foto: Carlos Araujo

Manaus (AM) - Com a queda do número de casos de Covid-19 na capital amazonense e a proximidade do fim de ano, os comerciantes se preparam para movimentar a economia com a venda de itens natalinos.



No Centro de Manaus, já começa a procura pelas decorações, com dois meses de antecedência, levando o manauara às compras.

Este é o caso da aposentada Raimunda Lemos, 76 anos, que faz compras na avenida Eduardo Ribeiro. Tudo que ela quer é uma nova árvore de Natal, pois não teve os filhos próximos dela na última comemoração. Este ano, promete, a coisa será diferente.

“Quero todos ao redor da mesa, comigo. O momento é agora, enquanto eu estou viva. Ano passado era ‘mamãe se tranque’, ‘mamãe, não saia’. Só faltei ficar doida. Agora, estou vacinada até o último fio de cabelo e quero uma árvore novinha e todos comigo no final do ano. Sei lá onde eu vou estar daqui a seis meses”, desabafa.

| Foto: Carlos Araújo

A autônoma Mariângela Silva, 39 anos, fazia pesquisa pelas lojas do Centro. Quer decorar a casa para as festas de Natal e receber a família.

“Mas, primeiro, faço minha pesquisa. Quero comprar num preço bem em conta, já que não sou dona da ‘casa da moeda’. Adoro o Natal. Depois de pesquisar, quero uma árvore bem bonita e uns adornos de Papai Noel”, disse.

O estudante Breno Lopes, 19 anos, vai passar o Natal na casa da mãe, no bairro São José 1, zona Leste de Manaus. Esse ano, segundo ele, ela merece um presente especial.

“E tem que ser uma árvore de Natal nova. Ela ama. Era o momento em que todos ficávamos juntos e não conseguimos no ano passado. Agora, se tem alguma coisa que desejo fazer, é presentear a minha mãe e ver todo mundo reunido”.

A autônoma Nazaré Alcântara, 45 anos, foi outra que não deixou de fazer sua pesquisa. Ela quer acertar na escolha dos itens de Natal.

“Minha família gosta de comemorar muito e vejo os preços razoáveis. Estou indo de loja em loja para ver onde está mais ou menos para poder comprar mais em conta. Estou pensando se renovo a árvore ou não. Temos que comemorar mais unidos com a família”, disse.

| Foto: Divulgação

Abastecimento

E o resultado é visto na prática com a preocupação dos lojistas em garantir o estoque. O diretor de operações da ‘Tropical Multilojas’, Eric Bandeira, 38 anos, falou que a empresa lutou para vencer o difícil momento de pandemia e já constata a volta do manauara às compras. Sobretudo, para o Natal.

“Ficar fechado sempre foi o pior e passamos ao longo desse tempo todo de pandemia, cinco meses fechados. Mas, conseguimos superar com muito trabalho e reinventar a venda, até focando no digital para preencher aquela lacuna. Então, no Natal, a população faz questão de decorar suas casas, é uma data muito especial para o brasileiro e não poderia ser diferente aqui em Manaus”, explica.

Porém, uma das preocupações é o abastecimento, para dar conta da demanda.

“Com a vacinação, tivemos a segurança de que nós não vamos fechar, novamente. Só que o mundo todo vive um processo inflacionário e teve um ‘boom’ de consumo e os grandes produtores mundiais deste segmento voltaram suas produções para o primeiro mundo, deixando o Brasil de escanteio, trazendo uma escassez de produto e uma demora para chegada dele. Então, isso é um desafio para 2021, vai ter produto sim, a quantidade suficiente para atender a demanda, mas o esforço que estamos fazendo é muito maior, passando madrugadas acordadas, tratando com a China, com os países do fuso horário invertido, companhias de frete. Não vai ser fácil, mas a gente quer manter o preço similar do ano passado e o sortimento igual”, afirmou.

| Foto: Divulgação

Sobre os itens mais adquiridos na loja, o diretor de operações fez questão de frisar a preferência pelas cores tradicionais dos enfeites natalinos, o verde e vermelho.

“O carro chefe é o tradicional. É aquela árvore nas cores tradicionais e a decoração do bonequinho do Papai Noel, a bola, presentinho. Há muita gente que foge, mas o tradicional ainda representa oitenta por cento”, finaliza.

Irene Gomes, que coordena a organização de uma loja do grupo ‘Baiano’, na rua Marechal Deodoro, está na expectativa de que as vendas natalinas sejam positivas.

“Temos que acreditar que seja melhor, estamos aguardando mais produtos que vão chegar e a procura já começou com a árvore de Natal e acessórios. Nossa perspectiva é que nossa venda seja abençoada e não vamos aumentar preço, é nossa política”, relata.

| Foto: Carlos Araujo

Avaliação

De acordo com o presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomercio/AM), Aderson Frota, um dos melhores momentos para a economia no setor é o final de ano, apesar de todas as dificuldades enfrentadas.

“O Natal é a data mais expressiva de todo esse momento de vendas do comércio. Acreditamos que algumas dificuldades ainda vão persistir para o crescimento da atividade comercial, mas temos a expectativa de criação de postos de trabalho e as vendas vão crescer, motivadas por esse novo momento do Natal”, comenta.

Aderson Frota ainda explica que o crescimento pode ser menor do que o ano passado. Mesmo assim, é digno de comemoração.

“Estamos na expectativa positiva de encerrar o ano, mesmo com todas as dificuldades que atravessamos, mesmo de crescimento menor do que esperávamos, mas que poderemos festejar”, explica.

