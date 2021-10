Operação Carga Pesada fiscaliza tráfego de veículos pesados em Manaus

A fiscalização é realizada de forma intensiva desde agosto | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - A Operação Carga Pesada, deflagrada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), já autuou mais de 181 motoristas e removeu 24 carretas, caminhões e cavalos mecânicos por diversas irregularidades desde agosto deste ano.

Ao longo de mais uma fiscalização, realizada na manhã desta terça-feira (26), foram, pelo menos, 15 autuações e três remoções de veículos pesados.

Conforme Edson Lêda, vice-presidente do IMMU, a punição ao condutor que tiver irregularidades é a infração de trânsito. As fiscalizações realizadas ao longo da operação tiveram duração entre 2 e 3 horas cada.

"Como já temos restrições de horário e de peso de carga em algumas vias, nós já realizamos essa fiscalização efetivamente na cidade. O prefeito determinou que fizéssemos estudos de tráfego para darmos uma resposta à população, pois entendemos que veículo pesado andando junto com veículos leves pode ser danoso não só para o trânsito, mas para condutores de veículos menores. O código de trânsito determina que veículo maior tem que cuidar do menor, mas não só aqui como no país todo não funciona dessa forma", relatou Lêda.

O coordenador geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), Victor Mansur destacou o resultado positivo obtido com as fiscalizações.

"Depois do acidente fatal envolvendo veículos pesados que vitimou madrasta e enteada , as fiscalizações foram reforçadas no tráfego desses veículos. Dentre os problemas mais encontrados, estão a má conservação do veículo, como pneus carecas e para-brisas trincados, além de condutores sem habilitação correta para dirigir um veículo pesado. Isso pode prejudicar os pedestres e também condutores e passageiros dos veículos menores. A notícia boa é que estamos na quinta fiscalização e, desde que começamos a operação em agosto deste ano, não teve mais acidentes envolvendo veículos pesados", destacou Mansur.

As fiscalizações são realizadas em parceria com Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) Veja a reportagem sobre a operação:

