Manauaras reclamam de médicos que se recusam a emitir atestado

Atestado médico é um direito dos pacientes | Foto: AET

MANAUS (AM) - É proibido ficar doente. Pelo menos essa é a sensação de pacientes que procuram atendimento em algumas unidades de saúde da capital do Amazonas. Mesmo em casos moderadamente graves, doentes têm reclamado de médicos que se recusam a fornecer atestado médico.

Com fortes dores gastrointestinais, a representante comercial Jamily Costa, de 24 anos, procurou atendimento no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady, na Zona Norte de Manaus.

" Pode ter a certeza que eu só recorro a um hospital quando estou muito mal. Quando fui dessa vez, mesmo gemendo de dor, o clínico-geral que me atendeu simplesmente se recusou a me dar um atestado médico. Disse, apenas, que iria me entregar uma declaração de comparecimento, o que não tem o mesmo valor no trabalho. O que me salvou é que tenho uma ótima relação com o meu chefe e ele entendeu, mas e quem não tem a mesma sorte? Leva falta? É uma falta de respeito muito grande " , relatou

A auxiliar de serviços gerais, Soraia Sousa, de 43 anos, sofreu um acidente doméstico, procurou atendimento médico no SPA Danilo Correa, bairro Cidade Nova, Zona Norte, mas também saiu de lá sem o atestado médico, mesmo com machucados.

"Bati a cabeça e as costas, recebi um atendimento básico e fui orientado a me consultar com especialistas, mas não recebi nenhum atestado. Fiquei com fortes dores e como o meu trabalho me exige muito fisicamente, precisei faltar por dois dias", comenta ela.

Segundo resolução do Conselho Regional de Medicina (CFM), o médico tem liberdade de atestar o que achar conveniente e ético ao exercício de sua profissão, e é um documento que reflete o estado do paciente e, se for o caso, cuidados que devem ser tomados aos olhos do médico. Além disso, o atestado tem fé pública, ou seja, presunção de veracidade - é considerado verdadeiro até que se prove o contrário.

O Código de Ética Médica, por meio do capítulo X, artigos 110 a 113, 116 e 117 também afirma que o médico não pode negar atestado ao paciente ou seu responsável legal, quando de fato ele tem direito, e que o que documento é um direito inquestionável do paciente, sendo parte integral do ato médico.

Banalização não pode ser desculpa

O clínico-geral de um hospital da rede privada, Otávio Macêdo, explica que a alta procura por atestado médico de pessoas com o objetivo único de faltar ao trabalho pode ter aumentado a descrença na relação entre os profissionais de saúde e pacientes, no entanto, isso não pode ser utilizado como desculpa para se negar a emitir um atestado deliberadamente.



" Colocar uma placa já avisando que não dá atestado médico sem nem saber do caso do paciente é um verdadeiro absurdo, e quebra rigorosamente o código de ética. É claro que você não vai sair distribuindo atestado médico por uma semana para todo mundo, é preciso atender com seriedade e examinar caso por caso " , afirma.

De acordo com Otávio, os pacientes que realmente apresentam um quadro em que necessitam de atendimento, de repouso, precisam exigir o atestado médico.

O que diz a Secretaria de Saúde

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que o atestado é uma decisão do médico. Caso o paciente se sinta prejudicado, pode procurar a Ouvidoria da SES-AM por meio dos contatos: (92) 98418-5011 ou pelo e-mail [email protected]



Leia mais

Maternidade Moura Tapajóz convoca mães para doação de leite em Manaus

CPI: versão final do relatório tem 81 pedidos de indiciamentos