Cemitério Nossa Senhora Aparecida ganha iluminação de LED

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), fiscaliza, nesta segunda-feira (25), a execução de mais um projeto de modernização de iluminação pública no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste da capital, realizado pela concessionária ManausLuz.

A iniciativa atende a uma determinação do prefeito David Almeida de garantir mais conforto e segurança às pessoas que irão prestar homenagens a seus entes queridos no próximo dia 2 de novembro, Dia dos Finados.

A ação faz parte do projeto “Ilumina Manaus”, que irá garantir a instalação de 137 postes com a implantação da modernização a LED, com a meta de implantar a iluminação em 100% da extensão do cemitério .



Engenheiros da Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM – Energia) acompanham todo o trabalho do espaço, que está recebendo uma nova infraestrutura de iluminação.

Para o diretor da UGPM Energia, Robson Goiabeira, a determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, é de que a modernização da iluminação a LED traga mais conforto e segurança a todos que passarem pelo cemitério para fazer suas homenagens neste Dia dos Finados.

" Que a nova iluminação deixe o espaço preparado para homenagens no Dia dos Finados e possa coibir a ação de bandidos. Aqui, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, além da troca da iluminação por LED, estamos instalando postes, para que melhore a iluminação de 100% do cemitério. " diretor da UGPM Energia, Robson Goiabeira

