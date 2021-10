Recuperação de ruas é intensificada no Coroado, em Manaus

As obras seguem por toda a semana e mais vias do bairro estão na programação para serem atendidas com melhorias na infraestrutura. | Foto: Márcio Melo/Seminf

Manaus (AM) - As obras de recuperação asfáltica do beco Esperança, bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus, foram intensificadas na última terça-feira (26).

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham com aproximadamente 90 toneladas de massa asfáltica e a ajuda de rolo compressor para compactar de forma precisa o asfalto em 450 metros de pista, que estava há anos sem receber manutenção.

De acordo com Márcia Pantoja, engenheira fiscal da Seminf, as obras seguem por toda a semana e mais vias do bairro estão na programação para serem atendidas com melhorias na infraestrutura.



" É uma determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, que levemos infraestrutura e qualidade de vida à população, sobretudo aos moradores das áreas periféricas, que já foram tão esquecidas pelo poder público. Com essa obra, vamos devolver não só a trafegabilidade a esses locais, mas a dignidade à vida das pessoas. " Márcia Pantoja, engenheira fiscal da Seminf

Simultaneamente, as equipes trabalham na recuperação da drenagem profunda da rua Rouxinol, no Coroado 2, mais de 20 metros de nova rede irá beneficiar dezenas de famílias.

Os serviços fazem parte do pacote de “Obras de Verão”, que integra o Programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus, o “Mais Manaus”, lançado na segunda quinzena de junho, pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, que entre outras ações, prevê a recuperação de, pelo menos, 10 mil ruas na capital.

Leia mais:

Área de erosão no Nova Cidade é transformada em escadaria

Obra recupera calçada que servia como lixeira viciada em Manaus