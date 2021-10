Chuva causa alagamentos e desabamentos em Manaus nesta quarta (27)

Vários estragos foram registrados em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os manauaras acordaram, nesta quarta-feira (27), com uma forte chuva que começou desde a madrugada. Com ela, também vieram os estragos registrados pela Defesa Civil de Manaus em vários bairros da capital amazonense.



Ao todo, foram registradas 11 ocorrências, dentre elas abertura de buraco na via, alagamentos, deslizamento de barranco, desabamento de casa e tombamento de árvores. Várias imagens de locais alagados na capital repercutiram nas redes sociais. Umas delas é um vídeo de um ônibus passando por uma rua completamente inundada.

Confira o vídeo

| Autor: Divulgação

Veja as ocorrências registradas:

- Desabamento de casa de alvenaria na rua Zurique (antiga Xingu), na comunidade Campo Dourado, na Zona Norte;

- Deslizamento de barranco na rua Nhumundá, na Colônia Terra Nova , na Zona Norte;

-Deslizamento de barranco na avenida Nossa Senhora de Fátima, no beco Esperança, Comunidade Cidade de Deus, na Zona Norte;

- Tombamento de árvore na rua Jucuri, no Jorge Teixeira, na Zona Norte;

- Deslizamento de barranco na avenida Nossa Senhora de Fátima, Comunidade Cidade de Deus, na Zona Norte;

| Foto: Divulgação

- Deslizamento de barranco na rua Caquetá, Comunidade Campo Dourado, na Zona Norte;

- Risco de deslizamento de barranco, rua Frederico Teilor (Antiga rua das Chagas), no Conjunto Riacho Doce, Zona Norte;

- Abertura de buraco em via, na rua Maria Vieira (Antiga Tucano), na Colônia Terra Nova, Zona Norte;

- Alagamento no Beco Cerpão, bairro Valparaíso, Zona Leste;

- Alagamento na rua Ayrton Senna, Conjunto Riacho Doce, Zona Norte.

- Deslizamento de Barranco na rua Santa Rita, Novo Israel, Zona Norte.

