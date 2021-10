Detran-AM realiza terceiro mutirão de exames práticos de direção

A partir de agora, todas as quartas-feiras, até o dia 24 de novembro, serão realizados mutirões | Foto: Arquivo/Detran-AM

MANAUS (AM) - Acontece nesta quarta-feira (27) o terceiro mutirão de exames práticos de direção, categoria B, do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Para esta edição, 80 candidatos já estão inscritos. As provas serão realizadas de 8h às 15h na Avenida do Samba, próximo a rua Loris Cordovil, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste.

A partir de agora, todas as quartas-feiras, até o dia 24 de novembro, serão realizados mutirões como esse, na Avenida do Samba. A previsão é que sejam disponibilizadas mais de mil vagas por mutirão para que a fila de espera pelo exame prático de direção diminua.

A realização desses mutirões já está surtindo efeito. Na segunda edição, realizada no último sábado (23/10), o agendamento do exame prático para novos alunos, estava previsto para o mês de janeiro de 2022, já nesta terceira edição a fila voltou para o mês de dezembro deste ano.

A expectativa é que essa espera diminua ainda mais com esses novos cinco mutirões que serão realizados a partir desta quarta.

Balanço

Nos dois mutirões já realizados este ano pelo Detran Amazonas, 1.445 alunos já conseguiram adiantar as provas práticas de direção da categoria B. Essa é a última etapa para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No último mutirão, que ocorreu no sábado passado, 831 alunos realizaram os exames práticos. Na primeira edição, no dia 25 de setembro, outros 614 alunos fizeram as provas.

As duas últimas edições do mutirão de exames práticos de direção foram realizadas no Centro de Exames de Direção Veicular (CEDV) e Centro de Treinamento de Direção Veicular (CTDV), no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

*Com informações da assessoria

