Carro fica submerso e pessoas são resgatadas após chuva em Manaus

O motorista e mais um ocupante do veículo foram socorridos por populares. | Foto: Divulgação

Manaus - Um carro, modelo Ford Ranger, ficou submerso nas proximidades da empresa Frigelo, na rua Conceição do Norte (antiga rua da Floresta), no bairro Flores, zona Centro – Sul de Manaus, devido à forte chuva ocorrida na capital, na manhã desta quarta – feira (27). O motorista e mais um ocupante do veículo foram socorridos por populares. Vários pontos da via ficaram inundados. Uma canoa chegou a ser utilizada por moradores para atravessar o local.

A população também acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Porém, quando as equipes de resgate chegaram, o problema já havia sido resolvido.

Os comerciantes das proximidades ficaram prejudicados devido a água impedir o acesso a área, que fica ao lado da avenida Torquato Tapajós.

Enfrentando o problema

Em outro ponto de Manaus, moradores registraram o momento em que uma via também ficou submersa pela água e um motorista de ônibus, da linha 301 – Terra Nova, precisou atravessa o local com o veículo, para que os passageiros não ficassem presos na alagação, apesar dos protestos de quem estava do lado de fora. No vídeo é possível ouvir os moradores espantados com a atitude do motorista. "Motorista maluco", disse uma moradora. Outro retruca, "esse cara é doido, mesmo".

Acompanhe a ação do motorista:

Chuva



Manaus foi atingida pela forte chuva e vários pontos da cidade foram atingidos. A Defesa Civil registrou mais de 10 ocorrências entre deslizamentos de barrancos, tombamento de árvores, abertura de buraco em via e alagamentos em ruas. Igarapés transbordaram no bairro Compensa, Zona Oeste e parte de uma casa desabou na Comunidade Campo Dourado, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

Os bairros da Zona Norte e Leste de Manaus foram os mais afetados pelas inundações. Foram registrados deslizamentos de barrancos no bairro Colônia Terra Nova, Comunidade Cidade de Deus, Comunidade Campo Dourado e bairro Novo Israel. Além disso, ruas do Conjunto Riacho Doce e comunidade Val paraíso ficaram alagadas.

De acordo com a empresa ClimaTempo, especializada em serviços meteorológicos, os estados de Roraima e Amazonas, incluindo as respectivas capitais Boa Vista e Manaus, devem enfrentar pancadas de chuvas até o final dessa semana.

