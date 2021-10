Veja funcionamento das unidades de urgência em feriadão no Amazonas

As unidades funcionarão normalmente durante os pontos facultativos em homenagem ao Dia do Servidor Público e durante o feriado de Finados. | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM e Divulgação/Hemoam

Manaus (AM) - As 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde na capital funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante os pontos facultativos em homenagem ao Dia do Servidor Público e durante o feriado de Finados. O período compreende os pontos facultativos dos dias 28 e 29 de outubro e 1º de novembro, além do feriado de Finados (02/11).

Estarão funcionando os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campos Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova –, além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER).

Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normal.



O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do Estado.

No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência funcionando diariamente em regime de plantão 24 horas.

Atendimento ambulatorial

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis), Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) e Policlínicas retornam às atividades na quarta-feira (03/11). Como as agendas dessas unidades são bloqueadas nos fins de semana e feriados, não são marcados no Sistema de Regulação (Sisreg) serviços nesses dias, não havendo necessidade de remarcações.

Os hospitais das fundações de saúde

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) e Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) mantêm seus atendimentos de emergência e de internação em plantão 24 horas.

Hemocentro

A coleta de sangue da Fundação Hemoam terá funcionamento especial durante os pontos facultativos e o feriado. A medida visa garantir o equilíbrio do estoque de bolsas de sangue para atender as demandas da capital e do interior do estado.

A coleta na sede do Hemoam funcionará normalmente de quinta-feira (28/10) a sábado (30/10), das 7h às 18h. No domingo não haverá funcionamento do hemocentro.

Na segunda-feira (1º/11), o hemocentro estará aberto das 7h às 18h. Na terça-feira (02/10), feriado de Finados, não haverá coleta.

Os interessados em doar sangue podem comparecer à sede da FHemoam, localizada na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, zona centro-sul de Manaus.

Durante os dias de pontos facultativos e o feriado não haverá atendimento ambulatorial e laboratorial na fundação.

Unidades que estarão funcionando 24h (para atendimento de urgência e emergência)

Serviços de Pronto Atendimento (SPAs e UPA):

• SPA Alvorada – Avenida Lóris Cordovil, s/nº, Alvorada 1, zona centro-oeste

• SPA Coroado – Avenida Beira-Mar, 122, Coroado, zona leste

• SPA Zona Sul – Rua Bento José de Lima, 33, Colônia Oliveira Machado, zona sul

• SPA Joventina Dias – Rua T-6, 33, Compensa 3, zona oeste

• SPA Eliameme Mady (Zona Norte) – Avenida Samaúma, s/nº, Monte das Oliveiras, zona norte

• SPA São Raimundo – Praça Ismael Benigno, s/nº – São Raimundo, zona oeste

• SPA José Lins (Redenção) – Rua Maracanã, s/nº – Redenção, zona centro-oeste

• SPA e Maternidade Antônio Aleixo – Alameda Cosme Ferreira, Km 14, Col. Antônio Aleixo, zona sul

• SPA Danilo Corrêa – Avenida Noel Nutels , s/nº, Cidade Nova 1, zona norte

• UPA Campos Salles – Rua Campos Salles, s/nº, Tarumã, zona oeste

• UPA José Rodrigues – Avenida Camapuã, Cidade Nova, zona norte

Prontos-Socorros Adultos:

• Pronto-Socorro 28 de Agosto – Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.581, Adrianópolis, zona centro-sul

• Pronto-Socorro Dr. João Lúcio – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Aleixo, zona leste

• Pronto-Socorro Platão Araújo – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Jorge Teixeira, zona leste

Prontos-Socorros Infantis:

• PS da Criança da Zona Leste – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Aleixo

• PS da Criança da Zona Sul – Rua Codajás, 26, Cachoeirinha

• PS da Criança da Zona Oeste – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1

Maternidades:

• Ana Braga – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, São José 1, zona leste

• Balbina Mestrinho – Rua Duque de Caxias, s/nº, Praça 14, zona sul

• Nazira Daou – Avenida Camapuã, 108, Q/316, Núcleo 9, Cidade Nova 2, zona norte

• Azilda Marreiro – Avenida Samaúma, s/nº, Monte das Oliveiras, Galileia 2, zona norte

• Alvorada – Rua 07, s/nº, Alvorada 1, zona centro-oeste

• Instituto da Mulher Dona Lindu – Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.581, Adrianópolis, zona centro-sul

• Chapot Prevost – Estrada do Aleixo, Km 16, Colônia Antônio Aleixo, zona leste

Atenção Psicossocial

• Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro – Avenida Constantino Nery, 4.307, Chapada, zona centro-sul

