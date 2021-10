Governo entrega 17 toneladas de alimentos em Santo Antônio do Içá

Os produtos adquiridos pelo PAB foram entregues a três entidades socioassistenciais de Santo Antônio do Içá | Foto: Divulgação/Sepror

Santo Antônio do Içá (AM) - O Governo do Amazonas beneficiou 4,5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus), ontem (26), com a entrega de 17 toneladas de alimentos adquiridos da agricultura familiar pelo Programa Alimenta Brasil (PAB), do Governo Federal.

Os produtos foram adquiridos de 10 agricultores familiares/fornecedores do município, com recursos da ordem de aproximadamente R$ 64 mil, com recebimento e distribuição simultânea.

Os produtos adquiridos pelo PAB foram entregues a três entidades socioassistenciais de Santo Antônio do Içá, abrangendo 12.850 quilos de produtos agrícolas (abacaxi, banana-pacovã, banana-prata, pimentão, chicória, coentro, couve, milho verde, mamão, macaxeira, melancia e pimenta-de-cheiro) e 4.150 quilos de pirarucu de manejo.



" Com esta ação damos continuidade a execução da proposta do PAB Amazonas, resultado de parceria com o Governo Federal, por meio da Sepror, apoiando na segurança alimentar de famílias em vulnerabilidade. Realizamos esta aquisição seguida de entrega simultânea, resultado da produção da agricultura familiar e do manejo de lagos em comunidades indígenas do município. " Tânis Castro, coordenador do PAB na Sepror

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras), a Casa de Apoio Indígena e o Hospital de Santo Antônio do Içá foram as entidades que receberam os produtos para promover a distribuição para famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade alimentar.

Alimenta Brasil

O PAB é desenvolvido pelo Ministério da Cidadania e executado no Amazonas pela Sepror. No município de Santo Antônio do Içá, além do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror) e do Cras, participa da iniciativa também a Secretaria Municipal de Ação Social, responsável pelo cadastramento das famílias em situação de vulnerabilidade.

